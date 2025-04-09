Sujeto con un rifle obliga a que se cancelen actividades en el primer día de clases en la Universidad de Massachusetts

En su regreso a clases, la tarde del miércoles 3 de septiembre, los estudiantes y profesores de la Universidad de Massachusetts, a unos 65 km de Boston, se vieron obligados a refugiarse, luego de que compartieran en redes sociales el video de un hombre armado con un rifle caminando en los alrededores de las residencias del campus sur.

“Tenemos conocimiento de un video que circula en el que se ve a una persona aparentemente armada caminando por Lowell, cerca del Riverview Suites en la calle Middlesex. La policía estatal y local acudieron a la zona para investigar más a fondo”, informó, a través de su cuenta en la plataforma X, el departamento de Policía de Massachusetts.

Estudiantes y personal docente estuvieron bajo una orden de refugio durante toda la tarde:

En la grabación se ve a un sujeto con pantalones cortos y chaqueta blanca, caminando con el arma en mano y apuntando a le lejos; lo que obligó a las autoridades locales a emitir una orden de refugio, que no se levantó hasta las 5:15 P.M., hora local.

Minutos antes, informaron a la comunidad académica que unidades de la Policía Estatal y local seguían “recopilando información para apoyar la investigación en curso sobre el incidente ocurrido esta tarde en la Universidad de Massachusetts, Lowell. No hay reportes de disparos ni heridos, y la policía estatal y los oficiales mantendrán presencia en la ciudad y sus alrededores”.

La denuncia obligó a que se cancelaran las actividades del primer día de clases y la medida se extendió al Middlesex Community College, en su campus de Bedford y, por supuesto, Lowell.

Representante del distrito de Massachusetts informó que se investiga el caso:

Durante la tarde del miércoles, la congresista demócrata Lori Trahan, representante del distrito de Massachusetts, informó que se encontraba “monitoreando activamente la alerta de un individuo, posiblemente armado, cerca del Campus Sur de la Universidad de Massachusetts, Lowell, y estoy en contacto con las autoridades locales. Si se encuentran en Lowell, por favor sigan las instrucciones del Departamento de Policía de Lowell y de la Universidad de Massachusetts”.

Sin embargo, no llegaron a escucharse disparos en el campus. Lo que llevó a las autoridades a levantar las restricciones en la zona, pero mantener abierta la investigación y su llamado a la comunidad estudiantil a reportar cualquier evento relacionado con armas en el campus:

“Alentamos a los residentes a mantenerse vigilantes y reportar cualquier actividad sospechosa llamando al 911”.