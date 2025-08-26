CANAL RCN
Reconocido comediante falleció en medio de graves hechos de violencia en Estados Unidos

El mundo de la comedia está de luto por la trágica muerte de un humorista, víctima de un tiroteo en Estados Unidos.

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
09:37 p. m.
El mundo del entretenimiento atraviesa un momento de luto tras confirmarse la muerte de Reggie Carroll, un reconocido comediante estadounidense que perdió la vida en medio de un tiroteo ocurrido en Southaven, Mississippi, el pasado 20 de agosto de 2025. La noticia fue confirmada por el Departamento de Policía de Southaven a través de un comunicado oficial.

¿Qué ocurrió con Reggie Carroll en Mississippi?

De acuerdo con el reporte policial, las autoridades respondieron a un llamado en la zona de Burton Lane, donde se registró un tiroteo. Al llegar, encontraron a un hombre con graves heridas de bala, identificado posteriormente como Reginald 'Reggie' Carroll, de 52 años. A pesar de los esfuerzos médicos en la escena, el humorista falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

El comunicado oficial señala que una persona fue detenida como presunto responsable del asesinato. Actualmente, las investigaciones siguen en curso para esclarecer los hechos y determinar los motivos detrás de este lamentable crimen que enlutó al mundo del espectáculo.

Trayectoria y legado del comediante Reggie Carroll

Reggie Carroll fue un nombre respetado en la industria de la comedia gracias a su estilo fresco, cercano y cargado de carisma. Participó en reconocidos escenarios y producciones como Showtime at the Apollo, Knockout Kings of Comedy, The Parkers y Rent & Go, dejando huella en miles de espectadores.

Además, Carroll se destacó en el stand up comedy, presentándose en importantes festivales y escenarios donde supo ganarse la admiración del público. Su humor también trascendió a las plataformas digitales, donde compartía contenido original y reacciones a videos virales.

El Club Mobtown Comedy, donde Carroll se presentaba con frecuencia, se pronunció por medio de las redes sociales, expresando su tristeza por la pérdida y reconociendo el apoyo incondicional que siempre brindó a la escena local.

