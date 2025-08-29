Ella era Robin Westman, responsable del tiroteo en escuela en Minneapolis

Un velo de luto y desconcierto vive la ciudad de Minneapolis tras la tragedia en la Escuela Católica Anunciación, donde dos niños perdieron la vida y 17 personas resultaron heridas durante un tiroteo que ha conmocionado a la nación.

La policía identificó a la perpetradora como Robin Westman, autora del tiroteo que dejó dos niños muertos, una exalumna y exempleada de la institución.

Este acto de violencia, que culminó con el suicidio de Westman, puso a las autoridades federales y locales en una exhaustiva investigación para determinar los motivos detrás de la masacre.

El FBI evalúa el suceso como un posible acto de terrorismo interno y un crimen de odio, aunque la policía local ha señalado que aún no hay elementos concluyentes para afirmarlo.

¿Quién era Robin Westman, autora de un crimen en Estados Unidos?

Las primeras indagaciones revelaron que Robin Westman tenía 23 años y una conexión personal con la escuela, de la que se graduó en 2017.

Además, había trabajado allí hasta 2021, lo que profundiza el misterio sobre las razones que la llevaron a cometer el ataque.

Otro dato relevante es el cambio legal de su nombre, de Robert Paul Westman a Robin M. Westman en 2020. A pesar de su historial limpio de antecedentes penales y problemas de salud mental documentados, la investigación descubrió una faceta oscura en su pasado.

¿Cómo llevó a cabo el crimen Robin Westman?

La principal evidencia que salió a la luz fue una serie de videos publicados en una cuenta de YouTube presuntamente asociada a la autora.

En ellos, Westman exhibía armas y municiones, junto a un cuaderno con un manifiesto. Las imágenes mostraban blancos de tiro con la imagen de Jesús y una profunda admiración por otros autores de masacres escolares.

Según expertos, el contenido de estos videos incluía mensajes anti-afroamericanos, antisemitas y antirreligiosos, además de relatos de su propia depresión y un profundo autodesprecio.

Los escritos revelaron un plan de ataque elaborado con antelación, con frases como "lo siento mucho" y "amo a mi familia", pero sin una motivación clara. Robin Westman manifestó que no lo hacía por racismo o supremacismo, sino por "complacerse a sí misma" y porque se sentía "enferma". Las autoridades confirmaron que Westman llegó a la escuela con un fusil, una escopeta y una pistola, todas adquiridas legalmente.