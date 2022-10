Se conocieron las razones del acto de vandalismo contra la icónica obra de Van Gogh

Dos miembros del movimiento ecologista conocido como "Just Stop Oil" o "Simplemente detenga el petróleo", en español, vandalizaron la pintura de 'Los girasoles' de Van Gogh ubicada en el Museo de Arte Nacional en Londres. Este acto de protesta, según los implicados, fue para que el gobierno británico retire los nuevos proyectos de petróleo y gas.

El grupo emitió un comunicado relatando el acto por las dos activistas que lanzaron dos latas de sopa Heinz sobre la obra de arte en Londres. Acto seguido, las activistas pegaron sus manos a la pared.

La seguridad llegó de inmediato después de ver el acto, y retiro a todos los visitantes que se encontraban dentro de la sala. Daily Mail identifico las manifestantes como Phoebe Plummer (21) y Anna Holland (20).

En su discurso tras el acto, Holland dijo “Las familias del Reino Unido se verán obligadas a elegir entre calentar o comer este invierno, ya que las compañías de combustibles fósiles obtienen ganancias récord. Pero el costo del petróleo y el gas no se limita a nuestras facturas. Somalia se enfrenta ahora a una hambruna apocalíptica, provocada por la sequía y alimentada por la crisis climática. Millones se ven obligados a mudarse y decenas de miles se enfrentan al hambre. Este es el futuro que elegimos para nosotros si presionamos por nuevo petróleo y gas”.

En un video quedo captado lo que dijeron las dos activistas, estas estaban rodeados de fotógrafos y periodistas al salir de la sala de arte. La Policía intervino y despego las manos de las activistas de la pared y las llevo a cuestionamiento. “Los oficiales llegaron rápidamente a la escena esta mañana después de que dos manifestantes de Just Stop Oil arrojaron una sustancia sobre una pintura y luego se pegaran a una pared” manifestó la Policía. Hasta el momento se sabe que las dos han sido arrestadas por vandalismo.

NOW - Climate activists defile Van Gogh's Sunflowers at the National Gallery and glued themselves to the wall.pic.twitter.com/XgRDqyEqUO