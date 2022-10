Nuevo ataque: activistas pintaron de naranja edificios emblemáticos de Londres

Miembros del grupo ecologista Just Stop Oil rociaron el lunes en Londres pintura naranja en las fachadas del ministerio del Interior, el MI5 (servicio de inteligencia nacional), el Banco de Inglaterra y la sede del grupo mediático News Corp.

"Estos edificios fueron elegidos porque representan los pilares que sostienen y mantienen el poder de la economía de los combustibles fósiles, el gobierno, la seguridad, las finanzas y los medios de comunicación", afirmó Just Stop Oil en un comunicado.

🎃 BREAKING: LONDON PAINTED ORANGE 🎃 🧯 At 8:30am today, 6 Just Stop Oil supporters sprayed orange paint from fire extinguishers onto the Home Office, the MI5 building, the Bank of England and the headquarters of News Corp at London Bridge. 🎥 @cameraZoe pic.twitter.com/YCgTzvokQO

"La era de las energías fósiles debería haber terminado hace mucho tiempo, pero las insidiosas ramificaciones de los intereses de los combustibles fósiles siguen corrompiendo nuestra política, nuestro gobierno y nuestros medios de comunicación como lo han hecho durante décadas", dijo un portavoz del grupo, que está haciendo campaña para detener inmediatamente cualquier nuevo proyecto de petróleo y gas.

Entre los sitios pintados figura la sede londinense de News Corp, el grupo estadounidense propiedad del magnate australiano Rupert Murdoch, dueño del principal diario británico The Times y del tabloide The Sun.

🧯 Tez Burns, a 34-year-old bicycle mechanic from Swansea, on why they spray painted Thames House, home of MI5, orange this morning.



🛢 The United Nations and the International Energy Agency are clear — there can be no new oil and gas if we are to avert climate catastrophe. pic.twitter.com/asxhe4xjNm