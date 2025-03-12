Actriz enfrenta amputación de su segunda pierna a los 29 años y comparte su proceso

La actriz Ruth Codd, de 29 años, volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir detalles sobre un nuevo procedimiento médico relacionado con su salud.

El caso de Ruth Codd

La historia de Codd ha estado marcada por varios episodios médicos significativos. Todo comenzó en su adolescencia, cuando sufrió un grave accidente mientras jugaba fútbol. A raíz de este hecho, tuvo que someterse a múltiples cirugías que, con el tiempo, desencadenaron complicaciones adicionales.

A los 21 años, la actriz tuvo que enfrentarse a la amputación de todos los dedos de uno de sus pies, debido a las secuelas provocadas por el uso prolongado de muletas.

Dos años después, a los 23, los médicos determinaron que era necesario amputar una de sus piernas. Ahora, seis años más tarde, Codd compartió con sus seguidores que ha tenido que someterse a un nuevo procedimiento.

¿En qué consistió la nueva amputación?

La actriz explicó que la intervención reciente fue una amputación por debajo de la rodilla. Actualmente, se encuentra recuperándose en la casa de sus padres, en Irlanda, desde donde continúa grabando sus reconocidos videos para TikTok.

Codd señaló que deberá esperar al menos un mes para que la zona cicatrice adecuadamente antes de recibir su nueva prótesis.

Una figura emergente en el entretenimiento

Ruth Codd, nacida en Wexford, Irlanda, se ha convertido en una de las figuras más destacadas y admiradas del entretenimiento reciente. Su talento, autenticidad y manera honesta de hablar sobre la discapacidad la han posicionado como una voz poderosa en redes sociales y un ejemplo de resiliencia para miles de seguidores alrededor del mundo.