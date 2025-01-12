Descubren a mujer que intentó raptar a una bebé de un día de nacida en un hospital: las cámaras la grabaron

En Magangué, Bolívar, una mujer, identificada como Brenda Nuñez Castañeda, fue capturada luego de intentar sacar del centro asistencial a una bebé que había nacido apenas un día antes.

El hecho quedó registrado en un video que muestra la secuencia completa del recorrido que hizo con la menor en brazos.

Mujer intentó raptar a una bebé de un día de nacida en Magangué

La jornada transcurría con normalidad en el Hospital La Divina Misericordia cuando, según el reporte oficial, la mujer identificada como Brenda Núñez Castañeda aprovechó el momento en que la madre de la bebé se quedó dormida para tomar en sus brazos a la recién nacida y dirigirse a los pasillos del centro médico.

Sin ser detectada de inmediato, avanzó por diferentes zonas del hospital con la menor.

El video evidencia cómo la mujer sale desde un pasillo cargando a la bebé, camina con aparente calma y atraviesa distintas áreas del centro asistencial.

Segundos después, se observa a enfermeras y personal de salud corriendo en medio de la desesperación, intentando ubicarla. Mientras varias funcionarias señalan hacia el rumbo que ella tomó, la mujer continúa moviéndose entre los pasillos, escabulléndose con la menor, tratando de alcanzar la salida.

¿Cómo descubrieron a la mujer que intentó raptar a una bebé de un hospital?

La situación tomó un giro cuando el personal de seguridad la interceptó. En ese momento le solicitaron, al parecer, la documentación de la bebé para permitir su salida.

Esa petición dejó en evidencia las inconsistencias y confirmó que no tenía autorización para retirar a la recién nacida. Es entonces cuando recuperan a la niña y alertan a las autoridades.

La Policía llegó al lugar tras el aviso del vigilante, quien se percató de las irregularidades. El reporte señala que la mujer “solo daba excusas” para lograr salir del hospital con la bebé, pero sus respuestas no convencieron al personal de seguridad. Su captura se produjo en flagrancia.

Posteriormente, un juez ordenó su detención en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra por el delito de secuestro simple.