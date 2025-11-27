Video viral: mujer se subió a un SITP sin pagar, se negó a bajar y el conductor detuvo el bus

Un hecho ocurrido en el sistema de transporte masivo de Bogotá volvió a despertar debate ciudadano. Una mujer se viralizó tras ingresar a un SITP sin pagar el pasaje.

Por este acto, un conductor decidió frenar el vehículo al percatarse de la irregularidad. El video compartido en redes sociales, generó reacciones divididas y reavivó la discusión sobre el ingreso indebido de pasajeros al sistema.

Mujer se coló en un SITP y el bus quedó detenido: video viral

De acuerdo con los pasajeros que grabaron la escena, la mujer habría entrado por una de las puertas sin validar la tarjeta y, pese a que el conductor le pidió de manera reiterada bajarse del articulado o pagar el pasaje, ella se mantuvo en la parte trasera sin mostrar interés en colaborar.

El conductor, al no obtener respuesta y siguiendo los protocolos del sistema, optó por detener el bus, lo que causó molestia entre quienes se dirigían a sus destinos en plena hora de alto flujo.

Varios usuarios manifestaron que el ambiente dentro del vehículo se volvió tenso debido a la actitud tranquila de la mujer, quien incluso aprovechó para peinarse mientras todos esperaban la reanudación del servicio.

La situación se prolongó varios minutos, retrasando el viaje y generando inconformidad en la mayoría de los ocupantes, que cuestionaron la falta de respeto hacia los demás pasajeros.

Video de mujer colándose en SITP generó polémica

Una vez el video comenzó a circular, las opiniones se polarizaron. Algunos internautas señalaron que la mujer no mostró vergüenza ni intención de colaborar y que este tipo de conductas reflejan la falta de cultura ciudadana que afecta a diario al transporte público.

Otros defendieron la idea de que, si la señora no tenía dinero, los pasajeros pudieron haberla ayudado para evitar la demora.

Comentarios como “entre todos hubieran aportado para el pasaje y se ahorraban el problema” contrastaron con críticas más duras: “no porque otros hagan lo malo significa que está bien repetirlo”.