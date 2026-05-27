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¿Cuál es la tasa de letalidad del brote de ébola que llevó a adoptar medidas en el continente?

En brotes anteriores de la enfermedad se ha registrado una letalidad de hasta el 90%.

Foto: AFP
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AFP

mayo 27 de 2026
07:29 p. m.
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El más reciente brote de ébola, provocado por la variante Bundibugyo —cepa sin vacunas ni tratamientos aprobados— en la República Democrática del Congo, mantiene bajo alerta a África central e, incluso, obligó a México, Estados Unidos y Canadá a adoptar medidas para evitar su contagio durante el mundial, tras confirmarse que el virus circuló de forma silenciosa antes de ser identificado.

A pesar de este panorama y de la falta de herramientas inmunológicas contra el brote, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló, con corte al 24 de mayo, una noticia alentadora dentro de la crisis: la tasa de letalidad actual se ubica por debajo del 25%, una cifra notablemente menor a la registrada en emergencias sanitarias previas de la misma naturaleza.

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Brotes anteriores alcanzaron una letalidad de hasta el 90%:

La baja mortalidad de esta epidemia contrasta drásticamente con la historia epidemiológica de la República Democrática del Congo (RDC). Desde que el ébola fue descubierto en su territorio en 1976, el país ha lidiado con 16 brotes independientes, la mayoría originados por la agresiva cepa Zaire.

Para dicha variante existe una vacuna, que fue desarrollada, debido a que ha registrado una tasa de mortalidad que fluctúa entre el 60% y el 90%. Incluso si se compara con los únicos dos antecedentes de la cepa Bundibugyo en el país (ocurridos en 2007 y 2012), el escenario actual muestra un impacto menor. En los brotes anteriores, la letalidad fue del 30% al 50%.

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Otros países de África han empezado a registrar casos de ébola:

En términos de propagación, la escala del brote ya superó la barrera de las cuatro cifras en la RDC, nación donde se declaró la emergencia a mediados de mayo. El balance oficial de la OMS en la red social X detalla que ya se contabilizan más de 1.000 pacientes entre casos sospechosos y confirmados. El impacto mortal en territorio congoleño se divide formalmente en 10 fallecimientos plenamente comprobados a causa del virus y otros 223 con sospecha de.

No obstante, las fronteras no han logrado contener el avance de la infección. El reporte técnico de la agencia de las Naciones Unidas confirma que el brote ya se transformó en un problema transnacional al alcanzar a Uganda, país vecino que reporta seis personas contagiadas y una víctima mortal confirmada.

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