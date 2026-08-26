Revelan que un terremoto provocó la tragedia por avalancha en Nepal y China: ¿Cuándo y dónde?

Un terremoto de magnitud 4.4 habría desencadenado la devastadora avalancha que golpeó Nepal y la región del Tíbet en China, que deja hasta el momento 157 personas muertas, 245 desaparecidas y 75 heridas, según el balance preliminar de las autoridades.

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En video quedó registrado el momento exacto en el que la furia del agua, nieve y lodo arrasan en cuestión de segundos con todo a su paso. Aunque decenas de personas corrían tratando de refugiarse, no pudieron lograrlo.

Las autoridades de ambos países declararon las áreas afectadas como zonas de desastre, activando protocolos de emergencia para atender la crisis humanitaria.

Las labores de búsqueda y rescate continúan, aunque se han visto complicadas por las difíciles condiciones del terreno y la inestabilidad de la zona tras el sismo.

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El terremoto que causó la trágica avalancha entre Nepal y China

El Centro Alemán de Investigación de Geociencia determinó que el sismo se registró siete minutos antes de la tragedia.

Este movimiento telúrico habría provocado el deslizamiento de nieve y rocas que generó una inundación cargada de escombros en el río, desatando la catástrofe que arrasó con comunidades enteras en el distrito de Rasuwa, en Nepal.

En cuestión de segundos, el agua y el lodo irrumpieron de forma violenta, devastando pueblos completos tanto en territorio nepalí como tibetano.

Las imágenes satelitales y los videos de cámaras de seguridad muestran un panorama desolador: casas derrumbadas, vehículos flotando en las corrientes, vías destruidas y puentes siendo arrastrados por la fuerza del agua. Todo quedó sepultado bajo una densa capa de lodo.

Tratan de hallar vida bajo toneladas de rocas y lodo

El distrito de Rasuwa, una de las zonas más afectadas, presenta destrucción generalizada. Las comunidades locales han perdido no solo sus hogares sino también infraestructura crítica, lo que dificulta las operaciones de ayuda humanitaria y el acceso a las áreas más remotas.

La combinación de actividad sísmica, terreno inestable y condiciones climáticas en zonas de alta montaña representa un riesgo permanente para las poblaciones que habitan estas áreas.

Helicópteros y equipos de rescate en tierra trabajan contrarreloj para localizar a los desaparecidos entre los escombros. La magnitud de la catástrofe ha puesto en alerta máxima a los servicios de emergencia de la región, que coordinan esfuerzos transfronterizos para responder a esta tragedia.