CANAL RCN
Internacional Video

Revelan que un terremoto provocó la tragedia por avalancha en Nepal y China: ¿Cuándo y dónde?

El Centro Alemán de Investigación de Geociencia confirmó que el sismo ocurrió siete minutos antes del deslizamiento de nieve y rocas entre Rasuwa y Tibet.

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
03:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un terremoto de magnitud 4.4 habría desencadenado la devastadora avalancha que golpeó Nepal y la región del Tíbet en China, que deja hasta el momento 157 personas muertas, 245 desaparecidas y 75 heridas, según el balance preliminar de las autoridades.

VIDEO I Momentos de pánico quedaron registrados durante las inundaciones en Nepal
RELACIONADO

VIDEO I Momentos de pánico quedaron registrados durante las inundaciones en Nepal

En video quedó registrado el momento exacto en el que la furia del agua, nieve y lodo arrasan en cuestión de segundos con todo a su paso. Aunque decenas de personas corrían tratando de refugiarse, no pudieron lograrlo.

Las autoridades de ambos países declararon las áreas afectadas como zonas de desastre, activando protocolos de emergencia para atender la crisis humanitaria.

Las labores de búsqueda y rescate continúan, aunque se han visto complicadas por las difíciles condiciones del terreno y la inestabilidad de la zona tras el sismo.

Avalancha en la frontera de Nepal con China deja más de 90 muertos y cientos de desaparecidos
RELACIONADO

Avalancha en la frontera de Nepal con China deja más de 90 muertos y cientos de desaparecidos

El terremoto que causó la trágica avalancha entre Nepal y China

El Centro Alemán de Investigación de Geociencia determinó que el sismo se registró siete minutos antes de la tragedia.

Este movimiento telúrico habría provocado el deslizamiento de nieve y rocas que generó una inundación cargada de escombros en el río, desatando la catástrofe que arrasó con comunidades enteras en el distrito de Rasuwa, en Nepal.

En cuestión de segundos, el agua y el lodo irrumpieron de forma violenta, devastando pueblos completos tanto en territorio nepalí como tibetano.

Las imágenes satelitales y los videos de cámaras de seguridad muestran un panorama desolador: casas derrumbadas, vehículos flotando en las corrientes, vías destruidas y puentes siendo arrastrados por la fuerza del agua. Todo quedó sepultado bajo una densa capa de lodo.

VIDEOS| Primeras imágenes de cómo se vivió el fuerte temblor de hoy 26 de agosto de 2026 en Colombia
RELACIONADO

VIDEOS| Primeras imágenes de cómo se vivió el fuerte temblor de hoy 26 de agosto de 2026 en Colombia

Tratan de hallar vida bajo toneladas de rocas y lodo

El distrito de Rasuwa, una de las zonas más afectadas, presenta destrucción generalizada. Las comunidades locales han perdido no solo sus hogares sino también infraestructura crítica, lo que dificulta las operaciones de ayuda humanitaria y el acceso a las áreas más remotas.

La combinación de actividad sísmica, terreno inestable y condiciones climáticas en zonas de alta montaña representa un riesgo permanente para las poblaciones que habitan estas áreas.

Helicópteros y equipos de rescate en tierra trabajan contrarreloj para localizar a los desaparecidos entre los escombros. La magnitud de la catástrofe ha puesto en alerta máxima a los servicios de emergencia de la región, que coordinan esfuerzos transfronterizos para responder a esta tragedia.

¿Venezolanos sin casa, sin familia y en el olvido tras dos meses del trágico doble terremoto?
RELACIONADO

¿Venezolanos sin casa, sin familia y en el olvido tras dos meses del trágico doble terremoto?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Suspenden citas para visas de Estados Unidos en embajadas y consulados

Bolivia

Emergencia por nevadas en Bolivia deja miles de familias afectadas

México

Capturan en México a presuntos implicados en esquema de fraude para exámenes de ingreso a la mayor universidad del país

Otras Noticias

Astrología

“Acorralados”: Mhoni Vidente hizo impactante predicción sobre una presidencia

¿Se acaba un mandato en el mediano plazo? Descubra qué fue lo que reveló la famosa astróloga.

Dólar

Dólar dio la sorpresa y volvió a subir en Colombia: así cerró este 26 de agosto

El dólar subió con fuerza en Colombia este 26 de agosto de 2026 y superó los $3.100. Revise cómo cerró la divisa y qué impulsó su precio.

Contraloría General de la República

Contraloría anuncia dos fallos de responsabilidad fiscal contra Olmedo López y Sneyder Pinilla

Deportivo Pereira

Más inconvenientes para Deportivo Pereira: sin estadio en lo que resta del 2026

Cuidado personal

Trabajo remoto: ¿quién responde si ocurre un accidente laboral en casa?