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"El más grande de Colombia": así reaccionaron ídolos de Nacional a victoria vs. DIM

Los dirigidos por Lucas González esperan por el ganador entre Santa Fe y Once Caldas para definir el finalista de la edición 2026 de la Copa Betplay.

"El más grande de Colombia": así reaccionaron ídolos de Nacional a victoria vs. DIM
Foto: @Ivan_MolinaV

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
11:39 a. m.
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El pasado miércoles 14 de octubre, Atlético Nacional clasificó a las semifinales de la Copa Betplay Dimayor luego de eliminar a su clásico rival, Independiente Medellín. En un emocionante partido, los 'verdolagas' vencieron 3-2 al 'poderoso' con goles de Cesar Haydar, Andrés Román y autogol de Frank Fabra; Agustín Martegani marcó doblete para Medellín y fue una de las figuras del partido.

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El estadio Atanasio Girardot recibió a más de 40 mil personas de ambas hinchadas en un gran marco que incluyó pirotecnia, banderas y una gran fiesta por parte de verdes y rojos.

Algunos de los hinchas de Nacional presentes en el estadio fueron dos ídolos del club que supieron levantar varios títulos y celebraron la clasificación verde como cualquier otro aficionado.

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Dos campeones de América con Atlético Nacional en 2016 dijeron presente en el clásico antioqueño: Macnelly Torres y Orlando Berrío disfrutaron del partido en uno de los palcos del estadio Atanasio Girardot y, una vez finalizado el partido, no dudaron en expresar su emoción: "El más grande de Colombia, papi", afirmó Orlando Berrio mientras Torres disfrutaba de la fiesta de la hinchada.

Macnelly Torres logró levantar 10 títulos con Nacional, incluyendo una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana, mientras Orlando Berrío registra ocho títulos con el club que más títulos tiene en el país.

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Tras su clasificación, Nacional ahora deberá esperar por el ganador de la llave entre Independiente Santa Fe y Once Caldas en un partido que aún no tiene fecha definida; la serie se definirá a partido único en Bogotá y para las semifinales el torneo retoma su formato normal de juegos a ida y vuelta. Por su posición en la tabla de reclasificación, Nacional tiene asegurado jugar la vuelta en Medellín.

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