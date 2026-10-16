El pasado miércoles 14 de octubre, Atlético Nacional clasificó a las semifinales de la Copa Betplay Dimayor luego de eliminar a su clásico rival, Independiente Medellín. En un emocionante partido, los 'verdolagas' vencieron 3-2 al 'poderoso' con goles de Cesar Haydar, Andrés Román y autogol de Frank Fabra; Agustín Martegani marcó doblete para Medellín y fue una de las figuras del partido.

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El estadio Atanasio Girardot recibió a más de 40 mil personas de ambas hinchadas en un gran marco que incluyó pirotecnia, banderas y una gran fiesta por parte de verdes y rojos.

Algunos de los hinchas de Nacional presentes en el estadio fueron dos ídolos del club que supieron levantar varios títulos y celebraron la clasificación verde como cualquier otro aficionado.

"El más grande de Colombia": así reaccionaron ídolos de Nacional a victoria vs. DIM

Dos campeones de América con Atlético Nacional en 2016 dijeron presente en el clásico antioqueño: Macnelly Torres y Orlando Berrío disfrutaron del partido en uno de los palcos del estadio Atanasio Girardot y, una vez finalizado el partido, no dudaron en expresar su emoción: "El más grande de Colombia, papi", afirmó Orlando Berrio mientras Torres disfrutaba de la fiesta de la hinchada.

Macnelly Torres logró levantar 10 títulos con Nacional, incluyendo una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana, mientras Orlando Berrío registra ocho títulos con el club que más títulos tiene en el país.

Próximo rival de Nacional en Copa Betplay

Tras su clasificación, Nacional ahora deberá esperar por el ganador de la llave entre Independiente Santa Fe y Once Caldas en un partido que aún no tiene fecha definida; la serie se definirá a partido único en Bogotá y para las semifinales el torneo retoma su formato normal de juegos a ida y vuelta. Por su posición en la tabla de reclasificación, Nacional tiene asegurado jugar la vuelta en Medellín.