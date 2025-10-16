Air France y KLM alertan a viajeros sobre el nuevo sistema digital de entradas al espacio Schengen

Air France-KLM informa a sus pasajeros sobre la implementación del nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES), diseñado por la Unión Europea para modernizar los controles fronterizos y reforzar la seguridad. El grupo aéreo recomienda prepararse con anticipación para evitar retrasos o contratiempos durante los próximos meses de transición.

¿Qué es el nuevo sistema EES del espacio Schengen?

El Sistema de Entradas y Salidas (EES, por sus siglas en inglés) es una herramienta digital automatizada que registra los cruces fronterizos de personas no pertenecientes a la Unión Europea. Su objetivo es sustituir el sellado manual de pasaportes por un sistema más seguro y eficiente basado en datos biométricos (huellas dactilares e imagen facial), además de información del documento de viaje.

Esta innovación busca mejorar la seguridad fronteriza, reducir el fraude de identidad y facilitar el control de estancias dentro del espacio Schengen. El sistema ya está en funcionamiento desde el 12 de octubre de 2025, y se espera que sea plenamente operativo en todos los puntos de entrada y salida a más tardar el 10 de abril de 2026.

Cómo funcionará el registro de entrada y salida

Durante el primer ingreso a un país del espacio Schengen con el EES activo, el viajero deberá acudir a un quiosco o punto automatizado donde se tomarán sus datos biométricos y se escaneará su pasaporte. En visitas posteriores, el proceso será mucho más ágil, ya que bastará una verificación rápida del registro previo, salvo que existan alertas o inconsistencias.

En el momento de la salida, el sistema registrará automáticamente la fecha, hora y punto de partida del viajero. Durante la fase de transición, que se extenderá por unos seis meses, los pasaportes seguirán siendo sellados manualmente de manera complementaria al registro digital.

Protección y conservación de los datos personales

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo sistema EES es la forma en que se gestionan los datos. Si el viajero cumple las normas migratorias, su información se conservará por tres años. En caso de exceder el periodo de estancia permitido, los datos podrán mantenerse por hasta cinco años.

De acuerdo con la gerente comercial de Air France-KLM en Colombia, Diana Vargas:

La compañía mantiene su compromiso con la experiencia del viajero, la seguridad y el cumplimiento normativo internacional.

Recomendaciones de Air France-KLM para sus pasajeros

Para un tránsito sin inconvenientes, Air France-KLM aconseja a los viajeros:

Verificar que el pasaporte tenga validez durante todo el viaje y coincida con los datos de la reserva.

Considerar posibles demoras en controles fronterizos durante la fase de implementación del EES.

Mantener documentación adicional como boletos de regreso o comprobantes económicos.

Consultar si el país de destino ofrece registro anticipado a través de aplicaciones oficiales.

Respetar el límite máximo de estancia permitido (90 días en un periodo de 180), ya que el sistema automatizará la detección de sobreestadías.

Un paso hacia la modernización de los viajes en Europa

Con la llegada del EES, la Unión Europea apuesta por un modelo de control fronterizo más eficiente, transparente y alineado con los estándares tecnológicos globales. Para los viajeros frecuentes de Air France-KLM, esta transición representa un cambio importante, pero también una mejora en la seguridad y en la fluidez de los procesos de ingreso y salida en el continente europeo.