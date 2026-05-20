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Keiko Fujimori lidera intención de voto y supera a Roberto Sánchez rumbo al balotaje en Perú

En comparación con la primera medición publicada el 24 de abril, Fujimori subió un punto porcentual, mientras que Sánchez descendió.

Foto: AFP

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AFP

mayo 20 de 2026
02:31 p. m.
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La candidata derechista Keiko Fujimori encabeza la intención de voto para la segunda vuelta presidencial en Perú, prevista para el 7 de junio, según un sondeo de Ipsos difundido este miércoles por el diario Perú 21. La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) registra un 39% de apoyo, frente al 35% del izquierdista Roberto Sánchez.

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El estudio revela además que un 14% de los consultados votaría en blanco o nulo, mientras que un 12% aún no define su preferencia. La medición se realizó el 16 y 17 de mayo en varias ciudades del país, con una muestra de 1.210 personas y un margen de error de 2,8 puntos porcentuales.

Variación frente a la primera encuesta

En comparación con la primera medición publicada el 24 de abril, Fujimori subió un punto porcentual, mientras que Sánchez descendió tres. La candidata de Fuerza Popular ganó la primera ronda electoral con 17,1% de los votos, mientras que Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó la segunda vuelta con 12%, según el Jurado Nacional de Elecciones.

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La elección estuvo marcada por una fuerte fragmentación, con un récord de 35 aspirantes presidenciales. La campaña para el balotaje se perfila tan polarizada como la de 2021, cuando Fujimori enfrentó a Pedro Castillo, quien llegó a la presidencia pero fue destituido en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso.

Candidatos en medio de crisis política

Fujimori, de 50 años, compite por cuarta vez por la presidencia. Sánchez, de 57, enfrenta su primera postulación y se desempeñó como ministro de Comercio en el gobierno de Castillo, actualmente encarcelado.

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Ambos disputarán la jefatura de Estado en un contexto de inestabilidad institucional: Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016, la mayoría destituidos o forzados a renunciar por acusaciones de corrupción o rebelión. A ello se suma una crisis de seguridad marcada por el auge del crimen organizado.

Las intenciones de voto reflejadas en el sondeo no constituyen una predicción del resultado electoral, que se definirá en las urnas el próximo 7 de junio.

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