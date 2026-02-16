El mexicano Alejandro Goldberg deslumbra en el Grand Palais de París

En este febrero de 2026, el histórico Grand Palais de París ha abierto sus puertas a la visión única de Alejandro Goldberg, un artista nacido en Ciudad de México cuya obra está cautivando a la crítica en la edición actual de Art Capital.

Con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas y una vida entre México y Jerusalén, Goldberg no solo expone cuadros; presenta una experiencia emocional cruda y honesta. Su participación en este evento de talla mundial confirma la vigencia de la pintura que nace de la intuición y conecta, sin intermediarios, de corazón a corazón con el espectador.

Art Capital 2026: Una vitrina mundial en el corazón de Francia

La Ciudad de la Luz se ha convertido, una vez más, en el epicentro de la cultura global con la celebración de Art Capital 2026. Este evento, que históricamente reúne a miles de artistas de todo el mundo bajo la imponente nave del Grand Palais, sirve como termómetro de las tendencias artísticas actuales. En este escenario de máxima exigencia, la presencia de Alejandro Goldberg destaca no por la estridencia, sino por la profundidad.

Foto cortesía: Alejandro Goldberg

Para un artista, llegar a este recinto parisino representa mucho más que una simple exposición; es la validación de un lenguaje propio consolidado tras años de trabajo. Goldberg llega a París en un momento de madurez artística, trayendo consigo una propuesta que desafía las categorizaciones simples y apuesta por la autenticidad en una era a menudo dominada por lo digital y lo efímero.

La 'pintura intuitiva': Un diálogo honesto entre técnica y emoción

Lo que hace que la obra de Goldberg resuene con tanta fuerza entre los coleccionistas actuales es su capacidad para fusionar el rigor técnico con una libertad expresiva total. No se trata de un eclecticismo desordenado, sino de lo que los críticos definen como una "necesidad orgánica".

El artista privilegia el gesto inmediato. En sus lienzos, cada pincelada es una reacción honesta al momento presente, una captura de la percepción directa que huye de la "sobreintelectualización". Esta metodología, conocida como pintura intuitiva, permite que la obra mantenga una frescura y una vitalidad que a menudo se pierden en procesos más rígidos. Es una invitación a dejar de pensar la obra para empezar a sentirla.

Foto cortesía: Alejandro Goldberg

De Ciudad de México a Jerusalén: Una trayectoria sin fronteras

Nacido en 1967 en la capital mexicana y residente en Jerusalén, la identidad artística de Goldberg es el resultado de un cruce de culturas y vivencias. Esta dualidad se refleja en su negativa a ponerse fronteras temáticas.

Su carrera de más de 40 años demuestra que el arte es un lenguaje universal. La riqueza de su paleta y la intensidad de sus composiciones narran historias que no necesitan traducción. Al apropiarse de un lenguaje pictórico singular, Goldberg logra que su origen y su residencia actual no sean límites, sino fuentes inagotables de inspiración que ahora convergen en la escena parisina.

Más allá del lienzo: La energía silenciosa de su obra

El aspecto más comentado de su participación en París es la conexión íntima que establecen sus personajes. Quienes visitan el Grand Palais se encuentran con obras que exigen una lectura frontal. Las miradas en los cuadros de Goldberg transmiten una "energía silenciosa", una presencia casi física que trasciende la tela.

En un mundo ruidoso, su propuesta ofrece un espacio de contemplación y conexión humana. Esta exposición no es solo un paso más en su carrera; es una declaración de principios sobre el poder de la intuición y la emoción humana plasmada en arte.