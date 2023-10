EE. UU. emite alerta mundial para sus ciudadanos por potenciales ataques terroristas

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta mundial para sus ciudadanos por el "aumento de las tensiones en varios lugares del mundo", y los riesgos por potenciales ataques terroristas en contra de "intereses estadounidenses".

En un breve comunicado, el Departamento, a través de su Oficina de Asuntos Consulares, explicó que la medida se debe al "riesgo potencial de ataques terroristas, manifestaciones o acciones violentas contra ciudadanos e intereses estadounidenses".

Además, aconsejó a sus connacionales en el extranjero a tener "mayor precaución", sobre todo en lugares de alta concurrencia turística. Asimismo, el Departamento invitó a los estadounidenses a inscribirse en el STEP (programa para viajeros inteligentes), para recibir la información y alertas que les permitan facilitar su geolocalización en caso de emergencia.

Worldwide Caution: Due to increased tensions in various locations around the world, the potential for terrorist attacks, demonstrations or violent actions against U.S. citizens and interests, the Department of State @StateDept advises U.S. citizens overseas to exercise increased… pic.twitter.com/waIpqmWu2m