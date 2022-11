Alerta en Hawái por erupción del volcán más grande del mundo

El Mauna Loa, volcán activo más grande del mundo, entró en erupción por primera vez en casi 40 años. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que la lava comenzó a fluir 15 minutos después de hacer erupción, sobre las 11:45 p.m. del domingo.

"En este momento, los flujos de lava están contenidos dentro del área de la cumbre y no amenazan a las comunidades de la ladera (...) La lava parece haber fluido fuera de la caldera, pero por ahora la erupción permanece confinada a la caldera", indicó USGS a la vez que pidió a los residentes de la zona revisar la preparación y consultar información con la Defensa Civil del condado de Hawái.

This short video shows thermal camera footage of the onset of the #MaunaLoa eruption from the volcano's summit. The temperature in degrees C is shown by the colored scale bar on the right. For additional information visit: https://t.co/rfwkMVSJKM #MaunaLoaErupts pic.twitter.com/PhHXbq9nNa