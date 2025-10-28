Amazon anuncia que eliminará 14.000 empleos como parte de una reestructuración

El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon anunció este martes la supresión de 14.000 puestos de trabajo a nivel mundial, en el marco de un amplio proceso de reestructuración corporativa asociado a su estrategia de transformación digital y adopción de inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con el comunicado oficial, las medidas forman parte de un plan de “reducción global” destinado a reducir costos, eliminar capas burocráticas y redistribuir recursos hacia áreas estratégicas vinculadas al desarrollo tecnológico.

Beth Galetti, vicepresidenta de Recursos Humanos y Tecnología de la compañía, explicó que los recortes afectarán principalmente a puestos corporativos en áreas de apoyo como recursos humanos, publicidad y gestión, aunque también se prevén nuevas contrataciones en sectores clave relacionados con la IA.

“Estas reducciones son una continuación de nuestros esfuerzos por fortalecernos, suprimir burocracia y mover recursos hacia nuestras mayores apuestas”, señaló Galetti.

Aunque Amazon no precisó los países en los que se aplicarán los recortes, Galetti indicó que la compañía ofrecerá a la mayoría de los empleados afectados un plazo de 90 días para buscar nuevas posiciones dentro de la empresa, sujeto a la legislación laboral de cada región.

La directiva también advirtió que este sería solo el primer paso de una serie de ajustes previstos para los próximos años. “En 2026 esperamos seguir contratando en ámbitos estratégicos, al tiempo que identificamos otras oportunidades de optimización”, añadió.

Actualmente, Amazon emplea a 1,5 millones de personas en todo el mundo, de las cuales alrededor de 350.000 trabajan en oficinas. Los recortes, por ahora, no afectarán al personal de bodegas ni a los trabajadores logísticos, quienes constituyen la mayor parte de la plantilla global.

La decisión se enmarca en la apuesta de Amazon por la IA generativa, tecnología que el CEO Andy Jassy considera “la más transformadora desde la aparición de internet”.

Según Jassy, esta innovación permitirá automatizar procesos, mejorar la eficiencia y reducir la necesidad de ciertos roles administrativos.

Desde que asumió la dirección en 2021, Jassy ha liderado una serie de medidas de ajuste que ya incluyen la eliminación de 27.000 puestos entre 2022 y 2023. La compañía, sin embargo, continúa expandiendo su infraestructura en la nube (AWS) y sus divisiones de automatización, comercio digital y servicios basados en IA.

La decisión también responde a un entorno económico global complejo, caracterizado por la inflación persistente, tensiones comerciales internacionales y una creciente competencia tecnológica.

Según el Wall Street Journal, estos factores han llevado a grandes corporaciones a buscar formas de contener gastos sin comprometer la innovación.

Por su parte, el New York Times señaló que Amazon podría reducir hasta 160.000 contrataciones proyectadas de aquí a 2027, en paralelo con la acelerada automatización de sus centros logísticos, lo que plantea nuevos interrogantes sobre el futuro del empleo en la compañía.