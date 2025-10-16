Jueza bloquea temporalmente los despidos masivos ordenados por Trump

Una jueza federal en Estados Unidos frenó temporalmente la decisión del presidente Donald Trump de ejecutar despidos masivos de empleados públicos en medio del prolongado cierre del gobierno, que ya completa tres semanas sin acuerdo presupuestal en el Congreso.

Bloquean temporalmente los despidos de la administración Trump

La magistrada Susan Illston, del tribunal de distrito de San Francisco, emitió una orden de restricción temporal en respuesta a una demanda presentada por sindicatos de trabajadores federales, quienes alegan que los despidos son ilegales y vulneran derechos laborales básicos.

La medida busca detener la desvinculación de cerca de 10.000 empleados públicos, un plan anunciado por la Casa Blanca como parte de su estrategia para reducir el gasto gubernamental durante la parálisis presupuestaria.

Según el director de presupuesto de Trump, Russ Vought, el objetivo era “ser muy agresivos” en el recorte de personal y “cerrar la burocracia donde sea posible”.

De acuerdo con documentos judiciales del Departamento de Justicia, más de 4.000 trabajadores ya habían sido despedidos el pasado viernes, principalmente en los departamentos del Tesoro, Salud, Educación y Vivienda. Vought señaló que esos recortes representaban solo el inicio de una ola más amplia de despidos.

Sin embargo, la jueza Illston cuestionó tanto el procedimiento como la comunicación de las medidas.

En su decisión, advirtió que algunos empleados ni siquiera fueron notificados correctamente, ya que los avisos se enviaron a correos institucionales inaccesibles durante el cierre gubernamental.

La magistrada también destacó los efectos humanos de la decisión, señalando que muchas personas, incluidas mujeres embarazadas, temen perder su cobertura de salud y no han podido resolver sus inquietudes porque el personal de recursos humanos también fue suspendido.

“Aquellos que han recibido avisos de reducción de personal no pueden prepararse adecuadamente, pues los funcionarios encargados de asistirlos también están inactivos”, subrayó Illston en su fallo de siete páginas.

Jueza impide a Trump continuar con despidos masivos

La decisión judicial llega en un momento de profundo estancamiento político en Washington. El Senado ha fallado en nueve intentos consecutivos de aprobar un proyecto de ley de financiamiento que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos.

En medio del enfrentamiento, Trump ha insistido en que la falta de apoyo de los demócratas a su propuesta presupuestal “tendrá consecuencias”, y ha sugerido que los despidos podrían enfocarse en trabajadores identificados con el partido opositor.

La orden de la jueza Illston no resuelve el fondo del caso, pero sí impide que continúen los despidos mientras se estudia la legalidad de las acciones del Ejecutivo, en un nuevo capítulo del tenso pulso entre la Casa Blanca y el poder judicial durante el cierre del gobierno más prolongado de los últimos años.