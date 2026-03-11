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Alerta en Europa por amenaza de bomba obligó a desviar varios vuelos: así está el panorama

La amenaza se reportó en España, Polonia y Bulgaria, principalmente.

Alerta por amenaza de bomba en vuelos de Europa.
Alerta por amenaza de bomba en vuelos de Europa. Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

Reuters

noviembre 03 de 2026
10:36 a. m.
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Este martes 3 de noviembre hubo máxima alerta en Europa por amenazas de bomba que afectaron algunos vuelos.

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Al menos cuatro aviones fueron blanco de posibles amenazas, lo cual obligó a que se desviaran. Sumado a esto, la situación llevó a que el aeropuerto de Polonia cerrara temporalmente mientras se estabilizaba el ambiente.

Alerta en Polonia, Bulgaria y España

Uno de los vuelos que cambió su ruta fue el de LOT proveniente de Londres que tenía como destino llegar al aeropuerto Chopin de Varsovia, Polonia. Al final, aterrizó en Modlin, el cual queda cerca de su paradero inicial.

“Les informamos que, en relación con la alerta anterior relacionada con la amenaza de bomba en el avión Boeing 737 MAX, que aterrizó en el Aeropuerto de Warsaw-Modlin a las 10:01, se ha iniciado el proceso de desembarque de los pasajeros”, detalló el aeropuerto de Modlin.

La tensión también se sintió en Sofía, donde un avión que venía de Israel tuvo que aterrizar de emergencia en este punto. Es importante mencionar que un día antes, el lunes 2 de noviembre, un vuelo proveniente de Londres también recibió amenaza de bomba cuando iba hacia la capital búlgara.

Inspeccionaron los vuelos

A pesar de la contingencia, hubo aviones que alcanzaron a culminar su recorrido como lo previsto. Muestra de ello, por ejemplo, fue un avión de SAS que venía desde Copenhague y arribó a Varsovia; aunque lo revisaron para corroborar que no contenía artefactos explosivos.

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Lyubomir Nikolov, el secretario del Ministerio del Interior de Bulgaria, informó que hubo una inspección en el avión proveniente de Israel. Tampoco se encontraron bombas.

A lo largo del continente, la alerta se extendió. Por ejemplo, se acordonaron algunos puntos cercanos al aeropuerto de Murcia en España. Esto, por un avión de la aerolínea Ryanair que venía de Manchester.

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