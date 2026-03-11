Jueza Analisa Torres tomó su primera contundente decisión sobre el caso contra Nicolás Maduro

El caso contra Nicolás Maduro, quien se encuentra preso en Estados Unidos desde el 3 de enero de 2026, tuvo un cambio en los últimos días.

Maduro, quien fue la cabeza del régimen venezolano entre 2013 (cuando fue el sucesor de Hugo Chávez), fue acusado por narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, y tortura. Se encuentra privado de la libertad en Brooklyn junto a su esposa Cilia Flores.

¿Quién es la nueva jueza?

El proceso lo estaba llevando a cabo el experimentado juez Alvin Hellerstein, quien tuvo en sus manos otros casos históricos, tales como la supervisión de causas civiles relacionadas con el atentado contra las Torres Gemelas, ocurrido el 11 de septiembre de 2001.

Con respecto a Maduro, el caso iba por buen camino y con tres comparecencias. Sin embargo, el miércoles 28 de octubre falleció Hellerstein a los 92 años. Por esta lamentable noticia, se le asignó el caso a otra jueza con amplia trayectoria, Analisa Torres.

NTN24 conoció en primicia la primera decisión de la jueza en el caso: ordenó mantener intacto el calendario que había establecido Hellerstein. Es decir, no se modifica el inicio del juicio contemplado para junio de 2027.

La decisión: mantener el calendario judicial

Se supo que ella ya revisó el historial del proceso y consideró que no debe haber interrupciones ni posibles perjuicios. Sumado a ello, les ordenó a la Fiscalía y a las defensas de los acusados que continúen bajo los tiempos establecidos previamente, a menos de que su despacho informe una modificación.

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que el 9 de noviembre vence el plazo para que la defensa solicite la desestimación de cargos y la respuesta de la Fiscalía a esta solicitud debe darse máximo hasta el 30 de noviembre.

Acto seguido, la réplica debe ser a mas tardar el 14 de diciembre y el 17 de diciembre se desarrollará la audiencia sobre inmunidad tras los argumentos presentados por los venezolanos.

Las otras fechas clave previas al juicio son: el 12 de febrero vence el plazo para presentar otras mociones, la respuesta a estas es hasta el 12 de marzo, hasta el 26 de mayo se podrán efectuar las réplicas, el 10 de mayo vence el plazo para las mociones posterior a las respuestas y ya el 8 de junio será la audiencia preparatoria, esperando que el 14 de junio comience oficialmente con los jurados.