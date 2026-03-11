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Presunto asesino de bebé de un año en el Plato, Magdalena, podría quedar en libertad

La abuela de la menor de 13 meses dijo temer por su familia, si el señalado homicida queda en libertad.

María Fernanda Correa

noviembre 03 de 2026
09:38 a. m.
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Por vencimiento de términos, el viernes 6 de noviembre podría quedar en libertad Omar Castellar, presunto asesino de una bebé de un año y un mes, en hechos ocurridos en el Plato, Magdalena, el 22 de noviembre de 2025.

La menor fue herida de gravedad con un arma cortopunzante mientras dormía. Su abuela Beatriz Elena Piña, extendió una solicitud al juez con función de control de garantías que debe tomar la decisión, advirtiendo:

“Yo le pido al juez, doctor Ciro, que Omar Castellar no quede libre, no puede quedar libre porque me acosaba a la niña, me la amenazaba. Omar Castellar fue el que me mató a Luciana”.

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La familia teme que Castellar vuelva a estar libre:

La madre de Luciana, otra menor de 15 años, quedó embarazada producto de una violación, pero encontró en su pequeña hija una salida al dolor, que volvió a cerrarse hace casi un año.

La familia, que vive en sector rural del corregimiento de Apure, teme que el caso quede impune o que Castellar vuelva a acercarse para dañar a alguno de sus miembros:

“Yo temo que él pueda acabar con mi vida, con la de mi esposo y con la de mi hija”, alertó Beatriz Elena, con la esperanza de lograr un giro en el caso los próximos días, tras “once meses de dolor” por la pérdida de su primera nieta.

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“No podemos permitir que este hecho vaya a quedar impune”: abogado de la familia

El abogado de la familia, Jean Carlos Arregoces, señaló: “No podemos permitir que este hecho atroz vaya a quedar impune por motivos administrativos, jurídicos o ajenos a la voluntad”.

En nombre de la familia se pregunta: “¿Quién nos va a garantizar que el se vaya a presentar a juicio, exponiéndose a una condena tan alta? ¿quién nos va a garantizar que estén salvaguardados los derechos constitucionales de la menor y su unidad de protección familiar? Hoy hay una ausencia de intervencionismo estatal”.

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