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Colombia será sede del Sudamericano sub-20 de 2027: fechas y posibles estadios

Colombia volverá a organizar el certamen juvenil después de ser anfitrión en la edición de 2023.

Sudamericano sub-20
FOTO: Conmebol

Ángel Ballén

noviembre 03 de 2026
10:06 a. m.
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Colombia volverá a recibir el Campeonato Sudamericano sub-20. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó que el país será anfitrión de la edición de 2027, una competencia que reunirá a las diez selecciones juveniles de las asociaciones miembro y que se disputará entre el 22 de enero y el 7 de febrero.

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El anuncio confirma el regreso de uno de los principales torneos de selecciones juveniles del continente a territorio colombiano, después de cuatro años. La última edición organizada por el país se realizó en 2023, donde Brasil se coronó campeón.

Por ahora, la Conmebol no ha informado cuáles serán las ciudades ni los estadios que albergarán los partidos de 2027. Tampoco se ha publicado el calendario oficial de encuentros. Sin embargo, la organización del campeonato anterior en Colombia permite identificar algunos antecedentes sobre los escenarios que podrían entrar en consideración, aunque no existe confirmación de que vayan a repetirse.

¿Qué estadios recibieron el Sudamericano sub-20 de Colombia en 2023?

En la edición de 2023, Colombia distribuyó la competencia entre Cali y Bogotá, con cuatro escenarios deportivos. La fase de grupos se disputó en el estadio Olímpico Pascual Guerrero y el estadio Deportivo Cali, mientras que el hexagonal final tuvo lugar en el estadio El Campín y el estadio Metropolitano de Techo.

Estos cuatro escenarios constituyen el antecedente más reciente de infraestructura para el campeonato. No obstante, todavía no es posible señalar cuáles serán las sedes de 2027. La elección dependerá de las decisiones de la CONMEBOL y de la Federación Colombiana de Fútbol, así como de las condiciones logísticas y deportivas de cada escenario.

Para esta edición es posible que se tenga en cuenta el estadio Metropolitano de Barranquilla, que tras su remodelación y luego de ser designado como la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026, es la nueva 'joya de la corona' del fútbol colombiano.

¿Qué selecciones participarán en el Sudamericano sub-20 de 2027?

El campeonato contará con las diez selecciones pertenecientes a la Conmebol: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Los equipos competirán por el título sudamericano y por los cupos disponibles para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA de 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

En cuanto a la clasificación mundialista, el Sudamericano entregará cuatro cupos directos y una plaza para el repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial Sub-20 de 2027. El certamen de la FIFA se realizará entre el 17 de septiembre y el 9 de octubre en Azerbaiyán y Uzbekistán.

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