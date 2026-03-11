¡Nuevo cambio en el precio del dólar! Así abrió HOY 3 de noviembre de 2026

El Banco de la República de Colombia, sobre las 8:00 de la mañana de este 3 de noviembre de 2026, confirmó que el dólar abrió exactamente en 3.220 pesos.

Además, los analistas precisaron que la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.182,99 pesos, subiendo 25.05 pesos respecto al martes de la semana anterior (27 de octubre de 2026).

Precio del dólar en Colombia hoy 3 de noviembre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia de la de hace un mes (3 de octubre de 2026), tuvo una disminución de 90.5 pesos y el 2.76 %.

Realizando el balance con la TRM de hace un año (3 de noviembre de 2025), la reducción fue de 677.13 pesos, que representan un 17.54 %.

Además, tomando como referencia la primera Tasa Representativa del Mercado del 2026, la disminución fue de 574.09 pesos y el 15.28 %.

¿Cómo se están comprando los dólares en Colombia hoy 3 de noviembre de 2026?

En la mañana de este 3 de noviembre de 2026, se han reportado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.150 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Cali: 3.100 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Medellín: 3.080 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

¿Cuáles han sido los últimos movimientos de la Tasa Representativa del Mercado del dólar?

La Tasa Representativa del Mercado del dólar continúa sin llegar a la barrera de los 3.200 pesos.

Los cambios más recientes han sido los siguientes: