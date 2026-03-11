Joven colombiana entre las víctimas de accidente de un jet privado en Florida, EE.UU.

Como Ana María Ramírez Cetina fue identificada la joven colombiana, de 23 años, que falleció en el accidente aéreo ocurrido en domingo en Florida cuando un jet privado, que cubría la ruta Austin (Texas) - Bahamas, se precipitó a tierra.

En la aeronave iban nueve personas, un empresario tecnológico de Texas, su esposa, dos menores, Ana María quien cuidaba a los niños, dos amigos cercanos, piloto y copiloto.

Información de varios medios señala que Ana María, nacida en Bogotá, trabajaba con la familia como niñera de una niña de 4 años y un niño de 2, y residía en Colorado.

¿Por qué el jet privado se precipitó a tierra?

Minutos antes del impacto, lo pilotos habían informado de la presencia de hielo a 35.000 pies (10.668 m), pero luego indicaron que el avión descendía a una velocidad de 10.000 pies por minuto, que rápidamente aumentó a 22.000 pies por minuto.

"Las condiciones meteorológicas son un aspecto fundamental de la investigación", declaró Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

En un audio que circula en redes sociales se escucha a alguien en la cabina de vuelo que reportaba "turbulencia moderada", agregó que el avión estaba "entrando en zona de precipitación" y que necesitaba "ascender", poco antes de decir "mayday, mayday" porque comenzó a descender aceleradamente.

El accidente dejó un enorme cráter junto a la carretera, cerca de la entrada a un parque de casas móviles, que estaba parcialmente inundado debido a las fuertes tormentas