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Irán derribó un avión caza de Estados Unidos: presidente Trump ya fue informado

Los medios de comunicación estadounidenses entregaron detalles sobre este caso que aumenta la tensión.

Noticias RCN

AFP

abril 03 de 2026
02:14 p. m.
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Este viernes 3 de abril, The New York Times dio a conocer que Irán derribó un avión de Estados Unidos. Si bien no se tiene información sobre la ruta que estaba transitando, lo cierto es que tenía dos tripulantes.

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El avión es un modelo F-15E, según lo mencionado por funcionarios estadounidenses al medio de comunicación. Por su parte, The Wall Street Journal y Axios complementaron al indicar que las unidades militares pusieron en marcha una operación de búsqueda y rescate.

Avión estaba conformado por dos tripulantes

Este hecho ocurrió el mismo día que el presidente Donald Trump celebró un ataque en un concurrido puente que, de acuerdo con lo revelado por un militar a NYT, había sido golpeado dos veces. Esto, debido a que es un canal de comunicación clave para el suministro de las fuerzas armadas iraníes.

Aparte de los puentes, el mandatario aseguró que tienen bajo la mira las centrales eléctricas que, en caso de ser atacadas, podrían dejar sin soluciones de energía al país asiático.

Tras este bombardeo, el Ejército de Irán indicó que los ataques contra los aliados de Estados Unidos serán más devastadores. Horas después, el presidente Trump fue informado por el tema del avión, acorde a lo declarado por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Estarían ofreciendo recompensa por la tripulación

CNN sostuvo que supuestamente las fuerzas militares norteamericanas rescataron a uno de los tripulantes. Las autoridades detallaron que estaba vivo y ya estaba recibiendo la respectiva atención médica.

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Desde que el conflicto estalló el 28 de febrero, este se convirtió en el primer hecho de avión derribado, según expuso AFP. Tanto las unidades estadounidenses como iraníes están buscando al segundo tripulante.

A través de los canales de televisión, se supo que hay dispuesta una millonaria recompensa para las personas que lo entreguen vivo. Paralelamente, se escucharon explosiones en el norte.

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