CANAL RCN
Internacional

Reconocida modelo murió tras caer de un piso 13: autoridades investigan

Su novio, que era el principal sospechoso, también apareció sin vida en una celda.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 24 de 2026
06:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los ciudadanos de Brasil se encuentran profundamente consternados debido a que una reconocida modelo fue encontrada sin vida.

Ana Luiza Mateus, que tenía más de 43.000 seguidores en Instagram y estaba participando en certámenes de belleza, perdió la vida tras caer de un treceavo piso.

Reconocida exreina de belleza fue asesinada a tiros: se reveló quiénes son los principales sospechosos
RELACIONADO

Reconocida exreina de belleza fue asesinada a tiros: se reveló quiénes son los principales sospechosos

Además, posteriormente, Endreo Ferreira, su pareja, también fue encontrada sin signos vitales al interior de una celda.

¿Qué se sabe de la muerte de Ana Luiza Mateus, la reconocida modelo de Brasil?

El 20 de abril de 2026, Ana Luiza Mateus se encontraba en una vivienda de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, antes de caerse del piso 13.

De acuerdo con lo que los vecinos les han expresado a las autoridades, la modelo tuvo al menos dos discusiones muy fuertes con su novio.

Sin embargo, cuando algunos de ellos quisieron intervenir, Ana Luiza Mateus ya había caído del edificio.

Tras lo ocurrido, la Policía de Río de Janeiro encontró a Endreo Ferreira en la vivienda y lo perfiló como el principal sospechoso debido a que, presuntamente, había intentado manipular el cuerpo de la modelo.

Fue así como la capturó, pero, al poco tiempo, el hombre también apareció muerto en una celda debido a que, presuntamente, habría atentado contra él mismo con una prenda de vestir.

En consecuencia, las autoridades no solo se encuentran investigando si la pareja de Ana Luiza Mateus tuvo influencia en la caída, sino que también trabajan en el esclarecimiento de lo que ocurrió en la celda.

Los seguidores de Ana Luiza Mateus, la reconocida modelo de Brasil, se encuentran conmocionados tras su muerte

Después de que las autoridades de Brasil confirmaron la muerte de Ana Luiza Mateus, sus internautas han escrito múltiples mensajes de condolencias.

Dolor en el fútbol: murió exestrella de selección en pleno partido
RELACIONADO

Dolor en el fútbol: murió exestrella de selección en pleno partido

"Dios, qué tragedia", "mi corazón está devastado", "un abrazo para su familia en este momento de dolor y luto", "Dios reconforte a sus seres queridos", "no lo puedo creer" y "siempre fuiste una estrellita", han sido algunas de las reacciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro entregan balance tras reunión en Caracas: ¿De qué hablaron?

Estados Unidos

Libertad bajo fianza para soldado que habría ganado 400 mil dólares por la caída de Nicolás Maduro

Argentina

Cámara de Casación confirma decomiso de bienes contra Cristina Kirchner por caso Vialidad

Otras Noticias

Artistas

“La reina indiscutible del reggaetón”: Feid dedica discurso a Ivy Queen y desata comentarios

El antioqueño ofreció un sentido discurso a la puertorriqueña durante los Billboard Mujeres Latinas 2026.

Cali

Ofrecen recompensa hasta de $200 millones por los responsables del atentado cerca del Batallón Pichincha en Cali

El Ejército señaló que la disidencia Jaime Martínez, a través de la columna Ricardo Velázquez, estaría detrás del ataque.

Aplicaciones

La SIC frenó estas apps de préstamos por abusos en Colombia: así operaban

Ciclismo

Luto: esta fue la desgarradora reacción de Nairo Quintana tras la muerte de Cristian Muñoz, el ciclista colombiano

Enfermedades

Foscal y Unab forman especialistas en cirugía neurovascular en Bucaramanga