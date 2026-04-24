Reconocida modelo murió tras caer de un piso 13: autoridades investigan

Los ciudadanos de Brasil se encuentran profundamente consternados debido a que una reconocida modelo fue encontrada sin vida.

Ana Luiza Mateus, que tenía más de 43.000 seguidores en Instagram y estaba participando en certámenes de belleza, perdió la vida tras caer de un treceavo piso.

Además, posteriormente, Endreo Ferreira, su pareja, también fue encontrada sin signos vitales al interior de una celda.

¿Qué se sabe de la muerte de Ana Luiza Mateus, la reconocida modelo de Brasil?

El 20 de abril de 2026, Ana Luiza Mateus se encontraba en una vivienda de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, antes de caerse del piso 13.

De acuerdo con lo que los vecinos les han expresado a las autoridades, la modelo tuvo al menos dos discusiones muy fuertes con su novio.

Sin embargo, cuando algunos de ellos quisieron intervenir, Ana Luiza Mateus ya había caído del edificio.

Tras lo ocurrido, la Policía de Río de Janeiro encontró a Endreo Ferreira en la vivienda y lo perfiló como el principal sospechoso debido a que, presuntamente, había intentado manipular el cuerpo de la modelo.

Fue así como la capturó, pero, al poco tiempo, el hombre también apareció muerto en una celda debido a que, presuntamente, habría atentado contra él mismo con una prenda de vestir.

En consecuencia, las autoridades no solo se encuentran investigando si la pareja de Ana Luiza Mateus tuvo influencia en la caída, sino que también trabajan en el esclarecimiento de lo que ocurrió en la celda.

Los seguidores de Ana Luiza Mateus, la reconocida modelo de Brasil, se encuentran conmocionados tras su muerte

Después de que las autoridades de Brasil confirmaron la muerte de Ana Luiza Mateus, sus internautas han escrito múltiples mensajes de condolencias.

"Dios, qué tragedia", "mi corazón está devastado", "un abrazo para su familia en este momento de dolor y luto", "Dios reconforte a sus seres queridos", "no lo puedo creer" y "siempre fuiste una estrellita", han sido algunas de las reacciones.