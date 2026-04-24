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Cámara de Casación confirma decomiso de bienes contra Cristina Kirchner por caso Vialidad

La defensa había apelado la ejecución de los bienes, alegando que no se probó su adquisición con dinero ilícito.

Foto: AFP

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AFP

abril 24 de 2026
04:27 p. m.
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La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó este viernes la orden de decomiso de bienes por cerca de 500 millones de dólares contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la causa conocida como Vialidad.

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La decisión afecta propiedades en Santa Cruz y otros 19 bienes cedidos a sus hijos Máximo y Florencia, además de 84 bienes del empresario Lázaro Báez.

Condena y bienes heredados en disputa

Kirchner, de 73 años, cumple desde junio de 2025 una condena de seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación política, tras ser hallada culpable de corrupción en la adjudicación de obras públicas durante sus gobiernos (2007-2015) y el de su esposo Néstor Kirchner (2003-2007).

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La defensa había apelado la ejecución de los bienes, alegando que no se probó su adquisición con dinero ilícito. Sin embargo, la sala de Casación rechazó el recurso y confirmó el decomiso.

El abogado Gregorio Dalbón cuestionó el fallo al señalar que se extendieron efectos penales sobre bienes heredados de Néstor Kirchner, fallecido en 2010 y nunca condenado.

“Este fallo me genera una preocupación jurídica seria”, afirmó, adelantando que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia.

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Próximos juicios y panorama judicial

Además de la condena en el caso Vialidad, Cristina Kirchner enfrenta otro proceso por presunta red de sobornos en contratos de obras públicas durante los años 2000, en el que están implicados más de 85 acusados.

Según la acusación, la exmandataria habría sido “la principal destinataria” de un esquema de corrupción iniciado en la presidencia de Néstor Kirchner. El juicio podría prolongarse más allá de 2026, manteniendo a la expresidenta en el centro de la agenda judicial y política argentina.

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