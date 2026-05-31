Video mostró el dramático rescate de ocho personas en montaña rusa

Ocho personas vivieron momentos de angustia en un parque de diversiones de Texas, Estados Unidos, luego de que una montaña rusa sufriera una falla mecánica y quedara detenida a unos 30 metros de altura. El incidente quedó registrado en video y mostró el complejo operativo de rescate que permitió bajar a los pasajeros sin lesiones.

RELACIONADO La Liendra habló sobre el millonario robo con bitcoins y se refirió a Luisa Castro

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales debido a la tensión del momento y a la altura en la que permanecieron suspendidos los ocupantes de la atracción.

¿Qué pasó en la montaña rusa de Texas?

El incidente ocurrió en Pleasure Pier, un reconocido parque de diversiones ubicado en el estado de Texas.

Según los reportes, uno de los vagones de la montaña rusa quedó detenido en una sección vertical del recorrido cuando transportaba a ocho personas. La falla obligó a activar un operativo de emergencia para evacuar a los pasajeros que permanecían inmóviles y sujetos a sus asientos.

Los videos difundidos muestran cómo los ocupantes quedaron suspendidos boca arriba mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate.

Entre los afectados había una menor de edad que intentó cubrirse el rostro para no observar la altura mientras esperaba ser auxiliada.

¿Cómo fue el rescate de las personas atrapadas en montaña rusa?

Los bomberos llegaron al lugar con un camión equipado con una escalera extensible que permitió alcanzar la estructura de la atracción.

Debido al riesgo de movimientos bruscos, los rescatistas retiraron a cada pasajero de manera individual. Uno a uno fueron asegurados y trasladados hasta una plataforma de rescate para posteriormente descender a tierra firme.

Las labores se desarrollaron con extrema precaución y tardaron varios minutos debido a la posición del vagón y a la altura donde quedaron atrapados los visitantes.

Las imágenes del operativo mostraron la complejidad de la maniobra y generaron miles de reacciones en redes sociales.

A pesar del susto, las autoridades confirmaron que ninguna persona resultó herida. Los ocupantes fueron evaluados tras el rescate y no se reportaron lesiones de consideración. Sin embargo, el incidente volvió a abrir el debate sobre los protocolos de seguridad y mantenimiento en este tipo de atracciones mecánicas.

RELACIONADO Las últimas publicaciones de Francisco Bolívar en redes sociales

Mientras avanzan las investigaciones para determinar qué provocó la detención de la montaña rusa, el video del rescate sigue acumulando reproducciones y comentarios de usuarios sorprendidos por la escena.

Lo ocurrido en Texas se suma a otros incidentes recientes en parques de diversiones que han generado preocupación entre visitantes y autoridades encargadas de supervisar este tipo de atracciones.