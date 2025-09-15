CANAL RCN
Tendencias

Andrea Valdiri preocupa tras sufrir un accidente, ¿cancelará su pelea de boxeo?

En redes sociales, Andrea Valdiri compartió el accidente que sufrió, lo que generó angustia en sus seguidores.

Andrea Valdiri
Foto Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
04:40 p. m.
Andrea Valdiri preocupó a todos sus seguidores tras mostrarles su pequeño accidente en la mañana del 15 de septiembre.

¿Cuál fue el accidente de Andrea Valdiri?

A través de su cuenta en Instagram, donde acumula millones de seguidores, Andrea Valdiri compartió detalles de su nueva mudanza, pues se encontraba grabando un blog cuando unos trabajadores movían una nevera y al pasar por la entrada, golpearon un aviso que le cayó a Valdiri. La influenciadora comentó que se hizo una gran herida en sus manos.

Es que me cayó el letrero y me cayó en la mano..me jodí la mano, expresó Andrea Valdiri.

La creadora de contenido comentó que lo primero que pensó fue en la pelea por la falta de irresponsabilidad de los trabajadores, sin embargo, está consciente de que fue un error humano y ese tipo de cosas pueden pasar en un trasteo.

Además, tuvo la oportunidad de estar en una valoración médica y le aplicaron algunos medicamentos para el dolor y la hinchazón.

 

¿Andrea Valdiri no tendrá su lucha contra Yina Calderón?

Mucho se ha hablado sobre la pelea de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, un evento que será el próximo 18 de octubre en Bogotá.

Lo primero que pensé fue en la pelea, aseguró Andrea Valdiri.

Aunque aún no tiene certeza de si continuará con sus entrenamientos de boxeo tras la lesión en una de sus manos, Yina Calderón no ha dejado de mostrar su disciplina y compromiso.

A través de sus redes sociales, ha compartido las rutinas de ejercicio con las que se ha venido preparando para el evento de Westcol, dejando ver que no solo ha trabajado en su condición física, sino también en su fortaleza mental, convencida de que la mente juega un papel clave en este tipo de competencias.

De igual manera, Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y quien también tendrá la posibilidad de competir, ha mostrado sus diferentes entrenamientos y cómo ha avanzado su proceso.

