CANAL RCN
Internacional

Anulan condena a expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez y queda en libertad

El Tribunal Supremo de Justicia anuló la condena de diez años en su contra y ordenó su liberación inmediata.

Jeanine Áñez fue dejada en libertad
Foto: AFP

AFP - Reuters

noviembre 06 de 2025
07:06 p. m.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, salió de la prisión donde estuvo recluida cuatro años y ocho meses por acusaciones vinculadas con la crisis de 2019.

La abogada de 58 años, gobernó Bolivia un año, hasta noviembre de 2020, cuando fue relevada por el izquierdista Luis Arce.

Al salir de prisión, la expresidenta aseguró que siente la satisfacción de haber cumplido con Bolivia " y de que nunca me doblegaron. Y nunca me voy a arrepentir de haber servido a mí país cuando me necesitó".

Además, acusó al gobierno del Movimiento al Socialismo de manipular la justicia para encarcelarla: "Se tuvo que ir el monstruo para que los administradores" de justicia "puedan estar actuando conforme a la norma".

El caso de Áñez no ha sido cerrado completamente, fue derivado a la instancia parlamentaria que deberá evaluar si proceden o no.

"Si tengo alguna responsabilidad en algo, la voy a asumir, pero con una justicia imparcial", afirmó.

¿Por qué anularon la condena contra la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez?

Jeanine Áñez fue encarcelada en 2021 y condenada el año siguiente a 10 años de prisión por "resoluciones contrarias a la ley", en un caso en el que se le acusaba de asumir ilegalmente la presidencia luego de la renuncia de Evo Morales en 2019.

Su sentencia fue anulada con el argumento de que a Áñez le correspondía, antes de ser juzgada en un fuero penal, un "juicio de responsabilidades" en el Congreso, una prerrogativa que tienen los presidentes, vicepresidentes, ministros y altos magistrados.

"Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía, tenía una sentencia ejecutoriada de 10 años y, en consecuencia, se dispone la libertad en el día", dijo Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

David Inca, integrante de una organización de víctimas, anunció también este miércoles que presentarán una acusación ante el nuevo Congreso para iniciar un juicio político contra Añez.

Sin embargo, expresó sus dudas sobre el nuevo Parlamento que iniciará funciones en los próximos días, ya que estará dominado por tres partidos de derecha y centroderecha: el Partido Demócrata Cristiano, liderado por el presidente electo Rodrigo Paz; Libre, del exmandatario Jorge Quiroga; y Unidad, del millonario Samuel Doria Medina.

