Explosiva carta del ‘Pollo’ Carvajal reveló secretos de Chávez, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua

En las últimas horas, Hugo Carvajal, conocido como ‘Pollo’, exjefe de inteligencia de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, condenado en Estados Unidos, le envió una carta al presidente Donald Trump:

“Me llamo Hugo Carvajal Barrios. Durante muchos años fui un alto cargo del régimen venezolano; general de tres estrellas, de la confianza de Hugo Chávez y Nicolás Maduro (…) Hoy me encuentro en una prisión estadounidense porque me declaré culpable voluntariamente de los delitos que se me imputan, una conspiración narcoterrorista”.

Escribo para expiar mis pecados, contando toda la verdad para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante años.

‘Pollo’ Carvajal destapó la olla del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua

En el documento, Carvajal argumentó que el Cartel de los Soles estaría en guerra con la Unión Americana a través del uso de drogas, armas y financiamiento del Tren de Aragua.

El Cartel de los Soles tenía como propósito deliberado enviar drogas para dañar a los Estados Unidos. Este plan fue sugerido por Cuba.

Asimismo, Carvajal detalló cómo el régimen habría construido y financiado a la sanguinaria banda transnacional Tren de Aragua para infiltrarlos en Estados Unidos bajo la política migratoria de Joe Biden.

RELACIONADO Revelan el país al que Nicolás Maduro se iría exiliado tras presión de Donald Trump

Carta reveló fraude en el sistema del CNE de Venezuela

En Estados Unidos hay infiltrados espías venezolanos”, dijo Carvajal en la carta.

Aseguró que Smartmatic, el sistema operativo que utilizó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para algunas elecciones, es un sistema global de fraudes que habría tenido incidencia en los Estados Unidos.

Además, justificó las acciones de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro y también sugirió que el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, es quien debería liderar un eventual gobierno de transición en Venezuela.