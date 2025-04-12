CANAL RCN
Internacional Video

Explosiva carta del ‘Pollo’ Carvajal reveló secretos de Chávez, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua

El exjefe de inteligencia del expresidente Hugo Chávez hizo graves revelaciones en una carta que envió a Donald Trump.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
08:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, Hugo Carvajal, conocido como ‘Pollo’, exjefe de inteligencia de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, condenado en Estados Unidos, le envió una carta al presidente Donald Trump:

“Me llamo Hugo Carvajal Barrios. Durante muchos años fui un alto cargo del régimen venezolano; general de tres estrellas, de la confianza de Hugo Chávez y Nicolás Maduro (…) Hoy me encuentro en una prisión estadounidense porque me declaré culpable voluntariamente de los delitos que se me imputan, una conspiración narcoterrorista”.

Escribo para expiar mis pecados, contando toda la verdad para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante años.

Hijo de Donald Trump revela exigencias de Maduro para dejar Venezuela: esto dijo
RELACIONADO

Hijo de Donald Trump revela exigencias de Maduro para dejar Venezuela: esto dijo

‘Pollo’ Carvajal destapó la olla del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua

En el documento, Carvajal argumentó que el Cartel de los Soles estaría en guerra con la Unión Americana a través del uso de drogas, armas y financiamiento del Tren de Aragua.

El Cartel de los Soles tenía como propósito deliberado enviar drogas para dañar a los Estados Unidos. Este plan fue sugerido por Cuba.

Asimismo, Carvajal detalló cómo el régimen habría construido y financiado a la sanguinaria banda transnacional Tren de Aragua para infiltrarlos en Estados Unidos bajo la política migratoria de Joe Biden.

Revelan el país al que Nicolás Maduro se iría exiliado tras presión de Donald Trump
RELACIONADO

Revelan el país al que Nicolás Maduro se iría exiliado tras presión de Donald Trump

Carta reveló fraude en el sistema del CNE de Venezuela

En Estados Unidos hay infiltrados espías venezolanos”, dijo Carvajal en la carta.

Aseguró que Smartmatic, el sistema operativo que utilizó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para algunas elecciones, es un sistema global de fraudes que habría tenido incidencia en los Estados Unidos.

Además, justificó las acciones de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro y también sugirió que el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, es quien debería liderar un eventual gobierno de transición en Venezuela.

Otras dos aerolíneas suspenden sus vuelos a Venezuela: van ocho, tras anuncio de Trump
RELACIONADO

Otras dos aerolíneas suspenden sus vuelos a Venezuela: van ocho, tras anuncio de Trump

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Otras dos aerolíneas suspenden sus vuelos a Venezuela: van ocho, tras anuncio de Trump

Facebook

Meta admite avances, pero también frustraciones con su ‘corte de contenidos’

Donald Trump

Secretaria de Prensa desmiente que Trump se quede dormido en sus reuniones de gabinete

Otras Noticias

Gobierno Nacional

Hoja de vida de Alfredo Saade fue publicada: será embajador de Colombia en Brasil

Aunque meses atrás Saade desestimó su nombramiento en Brasil, el 27 de noviembre el gobierno de Lula da Silva le otorgó el beneplácito para ser embajador.

Radamel Falcao García

Pillaron a Falcao García en Estados Unidos y dio pistas sobre su futuro

El goleador histórico de la Selección Colombia habló sobre lo que se viene para su carrera luego de pasar seis meses sin equipo.

Viral

Se filtra el ‘Registro Nacional de Infieles’: excel viral que desata controversia en Colombia

Dólar

Dólar presentó caída en Colombia este 4 de diciembre: así abrió la divisa este jueves

Enfermedades

¿Cuándo llevar a su recién nacido a una consulta pediátrica prioritaria? Tome nota