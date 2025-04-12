CANAL RCN
Colombia Video

Cerca de 2 mil personas resultaron afectadas por inundaciones en Córdoba tras intensas lluvias

Las autoridades mantienen protocolos de emergencia y coordinación interinstitucional.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
12:08 p. m.
Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron el desbordamiento del río Canalete y crecientes de monte en varias zonas rurales de Córdoba, dejando cerca de 2.000 personas afectadas.

De acuerdo con la Defensa Civil, en los municipios de Canalete y Puerto Escondido se reportan alrededor de 1.600 damnificados por el desbordamiento del río.

En los corregimientos de Santa Lucía y Martinica, zona rural de Montería, otras 400 personas resultaron afectadas por crecientes de caños y quebradas.

Inundaciones comenzaron sobre la madrugada de este jueves en Nuevo Reino

El Mayor Raúl Gómez, director de la Defensa Civil en Córdoba, explicó desde el terreno: “Estamos en el corregimiento de Leticia, el municipio de Montería, específicamente en el sector de Nuevo Reino, donde debido a una creciente de monte, que suelen llamar ellos acá, la creciente de unos caños y quebradas por las últimas lluvias, en la madrugada de hoy empezaron a sufrir inundaciones donde se están afectando aproximadamente 400 familias”.

Protocolos de emergencia para las comunidades afectadas

El oficial agregó que la información será trasladada a las autoridades locales para activar los mecanismos de ayuda: “Vamos a llevar esta información a la alcaldía de Montería para que ellos a través de su comité de gestión de riesgo gestionen las ayudas pertinentes para atender a la comunidad afectada.”

Las autoridades mantienen protocolos de emergencia y coordinación interinstitucional para atender a las comunidades rurales golpeadas por las inundaciones y mitigar el impacto en las familias damnificadas.

