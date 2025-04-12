CANAL RCN
Salud y Bienestar

OMS lanzó alerta por preocupante aumento de muertes por malaria

Según un informe compartido por la entidad, en el último año se registraron aproximadamente 282 millones de contagios y 610.000 fallecimientos relacionados con la malaria.

Malaria niños indígenas
Cuatro niños indígenas muertos por malaria en Antioquia. / Foto: Pixabay.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
12:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) encendió las alarmas este jueves al reportar un incremento tanto en los casos como en las muertes por malaria durante el último año, en un contexto marcado por la creciente resistencia a los medicamentos y un preocupante recorte en los recursos destinados a combatir la enfermedad.

Más de 15.000 pacientes esperan evacuación médica en Gaza, advierte la OMS
RELACIONADO

Más de 15.000 pacientes esperan evacuación médica en Gaza, advierte la OMS

OMS lanza nueva alerta: ¿De qué se trata?

Según el informe anual de la entidad, en 2024 se registraron aproximadamente 282 millones de contagios y 610.000 fallecimientos relacionados con la malaria, cifras que representan un leve aumento respecto a 2023.

Esta tendencia ascendente amenaza con revertir los avances obtenidos en las últimas dos décadas.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la combinación de factores como el aumento de casos, la resistencia a los tratamientos y la reducción en la financiación podría comprometer seriamente la lucha contra esta enfermedad transmitida por mosquitos.

No obstante, recalcó que los desafíos actuales pueden superarse con liderazgo político y con inversiones dirigidas a las regiones más afectadas. “La visión de un mundo sin malaria sigue siendo alcanzable”, afirmó.

África, especialmente el África subsahariana, continúa siendo el epicentro de la crisis sanitaria: concentra el 94% de los casos mundiales y el 95% de las muertes, de las cuales el 75% corresponde a niños menores de cinco años.

Este impacto desproporcionado refleja las desigualdades en el acceso a servicios de salud, infraestructura y herramientas de prevención.

A pesar del panorama complejo, la OMS destacó algunos avances. Desde la aprobación de las primeras vacunas contra la malaria en 2021, 24 países han incorporado estas dosis a sus programas de inmunización.

Asimismo, la quimioprevención, que consiste en administrar medicamentos durante los periodos de mayor riesgo, se implementa actualmente en 20 naciones y alcanzó a 54 millones de niños en 2024, un enorme salto frente a los 200.000 beneficiados en 2012.

Alerta en Colombia por escasez del medicamento para tratar la malaria: hay brote activo
RELACIONADO

Alerta en Colombia por escasez del medicamento para tratar la malaria: hay brote activo

¿Por qué se ha visto afectada la aplicación de medicamentos para la malaria?

Sin embargo, los progresos se han visto frenados en los últimos años debido a factores como el cambio climático, la expansión de conflictos armados y la resistencia tanto a fármacos como a insecticidas. Estos desafíos se agravan por la falta de recursos económicos.

Daniel Ngamije, responsable del programa mundial contra la malaria en la OMS, advirtió que la insuficiencia de financiación coloca al mundo ante un riesgo “evidente de un resurgimiento masivo e incontrolado” de la enfermedad si no se refuerzan las estrategias de combate.

La OMS reiteró su llamado a la comunidad internacional para redoblar esfuerzos y financiamiento, con el fin de proteger los avances logrados y evitar que la malaria vuelva a expandirse a niveles difíciles de contener.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Salud intestinal: el posbiótico hecho en Colombia que transforma el manejo metabólico

Enfermedades

¿Cuándo llevar a su recién nacido a una consulta pediátrica prioritaria? Tome nota

Alimentos

La investigación que convierte la cáscara de maracuyá en un ingrediente gourmet

Otras Noticias

Artistas

Rosalía anuncia su ‘Lux Tour 2026’ en Bogotá: fecha y detalles de su show

La artista llegará a Colombia el jueves 16 de julio de 2026 y promete una noche inolvidable para todos sus fanáticos.

Inseguridad en Bogotá

Revelaron video del policía que enfrentó a los delincuentes que acabaron con la vida de Jean Claude Bossard

Cámara de seguridad captó el momento en el que un policía se enfrentó a los ladrones implicados en la muerte de Jean Claude Bossard.

Estados Unidos

Falleció exparticipante de famoso reality a sus 46 años: luchaba contra grave enfermedad

Copa Libertadores

Ya son dos equipos con cupo a la Copa Libertadores 2026: así quedó la tabla de reclasificación

Emprendimiento

La moda colombiana se reinventa en 2026: estas son las nuevas tendencias con crecimiento del 4,7%