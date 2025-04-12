OMS lanzó alerta por preocupante aumento de muertes por malaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) encendió las alarmas este jueves al reportar un incremento tanto en los casos como en las muertes por malaria durante el último año, en un contexto marcado por la creciente resistencia a los medicamentos y un preocupante recorte en los recursos destinados a combatir la enfermedad.

OMS lanza nueva alerta: ¿De qué se trata?

Según el informe anual de la entidad, en 2024 se registraron aproximadamente 282 millones de contagios y 610.000 fallecimientos relacionados con la malaria, cifras que representan un leve aumento respecto a 2023.

Esta tendencia ascendente amenaza con revertir los avances obtenidos en las últimas dos décadas.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la combinación de factores como el aumento de casos, la resistencia a los tratamientos y la reducción en la financiación podría comprometer seriamente la lucha contra esta enfermedad transmitida por mosquitos.

No obstante, recalcó que los desafíos actuales pueden superarse con liderazgo político y con inversiones dirigidas a las regiones más afectadas. “La visión de un mundo sin malaria sigue siendo alcanzable”, afirmó.

África, especialmente el África subsahariana, continúa siendo el epicentro de la crisis sanitaria: concentra el 94% de los casos mundiales y el 95% de las muertes, de las cuales el 75% corresponde a niños menores de cinco años.

Este impacto desproporcionado refleja las desigualdades en el acceso a servicios de salud, infraestructura y herramientas de prevención.

A pesar del panorama complejo, la OMS destacó algunos avances. Desde la aprobación de las primeras vacunas contra la malaria en 2021, 24 países han incorporado estas dosis a sus programas de inmunización.

Asimismo, la quimioprevención, que consiste en administrar medicamentos durante los periodos de mayor riesgo, se implementa actualmente en 20 naciones y alcanzó a 54 millones de niños en 2024, un enorme salto frente a los 200.000 beneficiados en 2012.

¿Por qué se ha visto afectada la aplicación de medicamentos para la malaria?

Sin embargo, los progresos se han visto frenados en los últimos años debido a factores como el cambio climático, la expansión de conflictos armados y la resistencia tanto a fármacos como a insecticidas. Estos desafíos se agravan por la falta de recursos económicos.

Daniel Ngamije, responsable del programa mundial contra la malaria en la OMS, advirtió que la insuficiencia de financiación coloca al mundo ante un riesgo “evidente de un resurgimiento masivo e incontrolado” de la enfermedad si no se refuerzan las estrategias de combate.

La OMS reiteró su llamado a la comunidad internacional para redoblar esfuerzos y financiamiento, con el fin de proteger los avances logrados y evitar que la malaria vuelva a expandirse a niveles difíciles de contener.