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Hamás acepta acuerdo de desarme y retirada israelí en Gaza

Según fuentes diplomáticas, las armas serán entregadas al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).

Hamas integrantes Cruz Roja Gaza
FOTO: AFP

Noticias RCN

AFP

julio 31 de 2026
03:20 p. m.
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El movimiento islamista Hamás anunció el viernes que había aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, que contempla su desarme y la retirada gradual del ejército israelí del territorio palestino.

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El anuncio fue hecho tras la presentación del plan por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, en la noche del jueves.

El gobierno israelí no ha reaccionado oficialmente, pero el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, calificó el pacto como “inaceptable”. En Telegram escribió que detener los combates “equivale a aceptar que Hamás prepare la próxima masacre”, en referencia a los ataques del 7 de octubre de 2023. Trump, en cambio, aseguró desde Camp David que “Israel está muy contento”.

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Concesiones de Hamás y dudas en Israel

Dos altos cargos del movimiento confirmaron a la AFP que el acuerdo incluye el desarme del grupo y la retirada de las tropas israelíes, bajo supervisión de mediadores y de la Junta de Paz. “Hamás está haciendo concesiones por el bien de nuestro pueblo en la Franja de Gaza, para salvarlo de la muerte y el desplazamiento”, declaró Ghazi Hamad, uno de los negociadores.

Según fuentes diplomáticas, las armas serán entregadas al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), un órgano de tecnócratas palestinos que asumirá la gestión del enclave durante la transición. Sin embargo, una fuente política israelí advirtió que no habrá “ninguna retirada” sin un “verdadero desarme”.

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Reacciones internacionales y obstáculos políticos

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el acuerdo como la “única buena noticia” en una región marcada por la guerra y los recientes ataques contra Irán. Analistas, sin embargo, dudan de que Israel se retire rápidamente de Gaza, recordando que controla más del 60% del territorio y que el primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta elecciones legislativas en octubre.

El conflicto, iniciado con el ataque de Hamás en 2023, ha dejado más de 73.000 muertos en Gaza, según cifras del Ministerio de Salud del enclave. Pese a la tregua, la violencia persiste: el jueves, bombardeos israelíes mataron al menos a cuatro personas, entre ellas dos niños.

La Junta de Paz confirmó que Hamás aceptó una hoja de ruta para implementar las siguientes fases del alto el fuego, con la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización que asumirá la seguridad junto a una nueva policía palestina.

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