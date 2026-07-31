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Ejército abrió inscripciones para prestar el servicio militar: requisitos y beneficios

Abren inscripciones para prestar el servicio militar: estos son los requisitos.

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Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

julio 31 de 2026
03:57 p. m.
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El Ejército Nacional abrió una nueva convocatoria para los jóvenes colombianos interesados en prestar el servicio militar. El proceso inicia este 1 de agosto y contempla beneficios como una bonificación equivalente a un salario mínimo mensual, atención en salud, alojamiento y oportunidades de formación.

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Desde esta fecha, comenzó el proceso de incorporación para el tercer contingente de 2026, una convocatoria dirigida a quienes deseen prestar el servicio militar y acceder a los beneficios que ofrece la institución durante el tiempo de permanencia.

En el caso de Bogotá y Cundinamarca, la Décima Tercera Brigada informó que espera incorporar a 1.376 jóvenes, distribuidos en 1.223 hombres y 153 mujeres, quienes podrán iniciar su proceso de inscripción durante todo el mes de agosto.

¿Cuáles son los requisitos para prestar el servicio militar?

El Ejército Nacional indicó que los aspirantes deben cumplir con algunos requisitos básicos para iniciar el proceso de incorporación:

  • Ser colombiano.
  • Tener 18 años o hasta un día antes de cumplir los 24 años.
  • Registrarse en la plataforma oficial de incorporación.
  • Acercarse al Distrito Militar correspondiente para continuar con el proceso de selección.
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Las autoridades también señalaron que durante agosto habrá personal disponible en las 16 unidades militares y en los 10 distritos militares de la Brigada 13 para orientar a los interesados y resolver sus inquietudes sobre la convocatoria.

¿Qué beneficios reciben quienes presten el servicio militar?

Uno de los principales atractivos de esta convocatoria es la bonificación económica que recibirán los incorporados. Según el Ejército Nacional, quienes hagan parte del tercer contingente de 2026 obtendrán un ingreso equivalente al salario mínimo legal vigente, de $1.750.905 mensuales.

Además, los seleccionados accederán a otros beneficios, entre ellos:

  • Atención integral en salud.
  • Alimentación y alojamiento.
  • Dotación completa.
  • Capacitación para el trabajo.
  • Facilidades para acceder a programas de educación superior.

De acuerdo con la institución, estos incentivos buscan fortalecer el proyecto de vida de los jóvenes y brindarles herramientas para su desarrollo personal y profesional, tanto durante el servicio como una vez finalicen su etapa en el Ejército.

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Las autoridades invitaron a los interesados a aprovechar esta convocatoria y realizar el proceso de inscripción dentro de los plazos establecidos, recordando que el acompañamiento estará disponible durante todo el mes en los diferentes distritos y unidades militares del país.

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