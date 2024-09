Parlamento Europeo aprobó resolución que reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

El Parlamento Europeo aprobó la resolución que reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

Decisión del Parlamento Europeo

Así quedó la votación: 309 a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. Del mismo modo, reconocieron a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela y le extendieron a la Unión Europea unirse a este reconocimiento.

Machado fue una de las primeras voces en celebrar la decisión. A través de X, dejó el siguiente mensaje: "El Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. ¡Gracias, Europa!".

Minutos después, González pronunció unas palabras, también de agradecimiento: "Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado: vivir en libertad y democracia".

Como presidente electo, agradezco al Parlamento Europeo por este reconocimiento que me trasciende; es el reconocimiento de la voluntad soberana del pueblo de Venezuela y a la estruendosa voz de una mayoría que exige se respete la verdad.

González reconoció el trabajo de Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo; y el apoyo de los votantes. "Obligado a salir de mi país a causa de presiones inenarrables y de amenazas extremas", declaró.

"O firmaba o me atenía a las consecuencias": Edmundo González

El miércoles 18 de septiembre, el régimen venezolano reveló una carta firmada por González en la cual solicitaba asilo en Europa y acataba el fallo que daba como ganador a Nicolás Maduro de las elecciones llevadas a cabo el 28 de julio.

Con respecto al documento, este tiene como fecha 7 de septiembre, cuenta con dos páginas y afirma lo siguiente: "Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitada sentenciara de la Sala Electoral (del TSJ), que aunque no la comparto, la acato por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República".

González está aislado en España, por lo que aseguró que, para salir de Venezuela, fue obligado a firmar esa carta.

Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país, en otras palabras o firmaba o me atenía a las consecuencias.

A través de un comunicado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se pronunció sobre esta declaración de González: "Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera, yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario. No me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo".

"Si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas de las conversaciones que usted y yo sostuvimos cara a cara", sostuvo Rodríguez pidiendo la rectificación de González.