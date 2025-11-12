CANAL RCN
Aranceles del Gobierno Trump le han costado cerca de 1.200 dólares a cada familia estadounidense

De acuerdo con cifras del Departamento del Tesoro, los estadounidenses han pagado cerca de 195.000 millones de dólares por la guerra arancelaria que inició el republicano.

Foto: AFP
diciembre 11 de 2025
12:04 p. m.
Los demócratas del Comité Económico Conjunto del Congreso advirtieron en un informe publicado el jueves que los aranceles del Gobierno Trump a los productos que ingresan al mercado estadounidense habrían generado sobrecostos de 1.198 dólares, en promedio, a cada familia.

“Los aranceles no han hecho sino encarecer aún más los precios para las familias (…) en un momento en el que ambos partidos (Demócrata y Republicano) deberían estar trabajando juntos para reducir los costos”, indicó la senadora demócrata Maggie Hassan, que integra el comité.

El informe fue realizado con cifras del Departamento del Tesoro y los cálculos de la firma Goldman Sachs sobre qué porcentaje de los sobrecostos por aranceles transfieren los importadores al consumidor.

Economistas y votantes parecen coincidir con el informe:

El sondeo del Centro de Investigación de Asuntos Públicos, replicado por la agencia de noticias The Associated Press reveló que la gestión económica del presidente Trump ha alcanzado su nivel de aprobación más bajo de ambos mandatos: 31%.

Las familias estadounidenses han tenido que asumir parte del costo de su guerra arancelaria, en un momento en el que el país se enfrenta al “mayor aumento de impuestos para los consumidores en una generación, lo que reduce el nivel de vida de todos los estadounidenses”.

Así lo advirtió, en declaraciones realizadas en una de las subcomisiones de la Cámara, la economista Kimberly Clausing que, incluso, elevó las estimaciones de Goldman Sachs al sugerir que los aranceles “suponen un aumento fiscal anual de unos 1.700 dólares para un hogar promedio”.

Votantes latinos también desaprueban la gestión económica de Trump:

Trump también parece estar perdiendo el apoyo del 43% del censo electoral latino que lo eligió, por encima de la demócrata Kamala Harris, en las elecciones del 2024.

La última encuesta del Centro de Investigaciones Pew, reveló que el 61% de los votantes de origen latino desaprueban su manejo de la economía. Y, lo que es peor: ocho de cada diez latinos en edad productiva consideran que sus medidas los han afectado, en vez de ayudar.

