Prófugo y con medida ratificada: juez confirma detención intramural contra César Manrique

Este jueves 11 de diciembre el Juzgado 11 Penal del Circuito confirmó, en una segunda instancia, la decisión de imponer medida de aseguramiento intramural al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique, junto con otros seis investigados.

La decisión reafirma que debe permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra, aunque actualmente se encuentra prófugo de las autoridades.

Cabe recordar que, la medida se da por la investigación del presunto desvío de recursos públicos dentro de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres.

Según los avances, habría un posible redireccionamiento de contrato que habría derivado en el traslado irregular de $98.000 millones mediante un convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

César Manrique continúa prófugo pese a procesos en su contra

A pesar de la determinación judicial, este sujeto no ha sido capturado. El 25 de agosto, la Fiscalía General de la Nación confirmó que la Secretaría General de Interpol, desde Lyon, Francia, aprobó y publicó una notificación roja para lograr su ubicación y captura en cualquier país.

Esta alerta internacional surgió por su presunta participación en el desfalco que se investiga.

Por esto, la Fiscalía resaltó que la notificación roja fue clave para extender la búsqueda más allá del territorio nacional, considerando que Manrique no se ha presentado ante las autoridades y su paradero continúa desconocido.

¿Por qué ordenaron medida de aseguramiento intramural contra Cesar Manrique?

La imputación de cargos que la Fiscalía presentó está relacionada directamente con su presunta intervención en el entramado de corrupción dentro de la UNGRD.

De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador, la investigación inicial permitió identificar que el exdirector habría tenido un papel determinante en el traslado del dinero, que asciende a $98.000 millones.

Este movimiento de recursos se habría concretado mediante un convenio celebrado entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras. Según lo investigado, este acuerdo permitió que se realizaran operaciones que facilitaron el manejo del dinero, y a cambio, Olmedo López, quien dirigía la UNGRD, habría autorizado el direccionamiento de contratos millonarios a favor de intereses específicos.

Por otro lado, paralelo a su implicación en el caso de la UNGRD, Manrique enfrenta una condena de 10 años de prisión por el delito de peculado.

Esta sentencia se relaciona con irregularidades detectadas en la compra de 100 motocicletas eléctricas, operación ejecutada durante la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, que tuvo un costo superior a $10.000 millones.

En ese proceso, un juez de Bogotá lo declaró culpable específicamente por interés indebido en la celebración de contratos, una conducta que coincide con uno de los cargos que ahora se le atribuyen por el caso de la UNGRD.