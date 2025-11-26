Votantes latinos “rajaron” a Trump por su manejo de la economía y la migración irregular

En 2024, la población latina en los Estados Unidos llegó a los 68 millones de personas, en un país de 340 millones. En total, representan un 19% de la población y un 10% del censo electoral.

Contra todo pronóstico, en el 2024, el 43% de los latinos con derecho a voto en los Estados Unidos se inclinó por la opción republicana (el presidente Trump) en las urnas. Un 8% más que en las elecciones del 2020, cuando salió de la Casa Blanca al enfrentarse al demócrata Joe Biden.

Sin embargo, Trump ha tenido problemas para conservar sus niveles de aprobación entre los hispanos y los dos temas en los que peor ha sido puntuado fueron claves en campaña.

¿Qué desaprueban los latinos de la administración Trump?

De acuerdo con la última encuesta del Centro de Investigaciones Pew, que midió el descontento de los latinos con la actual administración, el 65% desaprueba las políticas migratorias de Trump.

El temor ha llevado a un 19% de los latinos a cambiar su rutina y evitar las calles, por miedo a caer en una de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Además, se conoció por medio de un memorando al que tuvo acceso la agencia AP, que los permisos de estadía concedidos a refugiados durante la administración Biden se someterán a revisión. O al menos es lo que planea el Gobierno.

Gobierno Trump también ha golpeado el bolsillo de las poblaciones latinas:

No habiendo pasado un año desde que el magnate regresó a la cabeza del ejecutivo, el descontento es evidente.

El informe del Centro de Investigaciones Pew confirma lo que otras encuestas han expuesto en meses recientes. El 61% de la población latina desaprueba las políticas económicas de Trump.

Pero no es todo, los indicadores señalan que ocho de cada diez latinos en edad de trabajar consideran que las medidas económicas del presidente le han afectado más de lo que pudieron haberlos beneficiado.