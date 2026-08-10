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Una maniobra durante combate acabó en tragedia: murió árbitro de lucha libre en México

Gerardo Germán Pineda, conocido como ‘El Búho’, tenía 75 años y murió después de recibir una maniobra prohibida durante una función realizada en Hidalgo

árbitro mexicano Lucha Libre
FOTO: Captura de pantalla - @luchalibre_y_ya

Ángel Ballén

octubre 08 de 2026
01:51 p. m.
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Hay conmoción en la lucha libre mexicana tras una tragedia ocurrida durante una función abierta al público en Hidalgo. Gerardo Germán Pineda, reconocido en los cuadriláteros como ‘El Búho’, murió luego de recibir una peligrosa maniobra durante el combate entre ‘El Hijo de Fishman’ y Máscara Sagrada NG.

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Los hechos ocurrieron durante la noche del martes 6 de octubre. De acuerdo con el video de la pelea, el árbitro también estaba siendo parte de la pelea como parte de la dinámica del evento, pero la situación terminó en tragedia cuando ‘El Hijo de Fishman’ le aplicó un movimiento conocido como ‘martinete’, una maniobra prohibida por el reglamento de la lucha libre debido a las graves lesiones cervicales que puede ocasionar.

Las grabaciones del momento muestran que Pineda quedó tendido sobre la lona después de la maniobra. Según el relato entregado, el luchador lo sujetó de la cabeza, ubicó sus pies hacia arriba y lo dejó caer contra el suelo. Primero impactaron las extremidades y posteriormente la cabeza del árbitro, que rebotó con fuerza. Después de la caída, ‘El Búho’ permaneció retorciéndose de dolor sobre el cuadrilátero.

Paramédicos llegaron al lugar para prestarle los primeros auxilios. Sin embargo, posteriormente se confirmó el fallecimiento de Pineda. La víctima tenía 75 años y había dedicado más de tres décadas a la lucha libre en el estado. En su juventud también fue luchador y después de retirarse, continuó vinculado a este deporte como árbitro.

¿Qué pasó con ‘El Hijo de Fishman’ tras la muerte del árbitro?

El luchador profesional conocido como ‘El Hijo de Fishman’ fue detenido el miércoles 7 de octubre en Hidalgo y quedó a disposición del Ministerio Público. Las autoridades iniciaron una investigación preliminar para esclarecer las circunstancias de la muerte de Gerardo Germán Pineda y determinar las posibles responsabilidades legales.

El deportista es hijo de José Ángel Nájera Sánchez, reconocido en la lucha libre mexicana bajo el personaje de ‘Fishman’, quien alcanzó gran popularidad durante la década de los 80. Siguiendo la trayectoria de su padre, el luchador adoptó el nombre artístico de ‘El Hijo de Fishman’.

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