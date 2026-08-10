Menor de edad falleció mientras manipulaba un arma para recrear un reto viral en Cartagena

“Un reto en redes sociales, que parecía un juego, terminó convirtiéndose en una tragedia para dos familias”, lamentó la capitana Adriana Corrales, jefa de la Policía de Infancia y Adolescencia de Cartagena, sobre los hechos ocurridos, en los primeros días de octubre (2026), en una vivienda del barrio Camilo Torres.

Según versiones preliminares, dos menores, de 15 y 14 años, manipulaban un arma de fuego, para imitar un video que vieron en redes sociales, cuando, accidentalmente, se accionó.

El menor de 15 años terminó recibiendo el impacto y, aunque fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, falleció en el transcurso de la jornada.

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Un llamado de urgencia a los padres de familia:

Ante la situación que, hoy, aflige a dos familias de La Heroica, las autoridades hicieron un llamado a los padres y tutores de niños, niñas y adolescentes a estar al tanto del contenido que consumen y replican en las redes sociales:

“La Policía Nacional realiza recomendaciones para la protección y el cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes. Usted, como padre de familia y cuidador, debe tener mucho cuidado con lo que revisan e imitan sus niños en redes sociales”, destacó la capitana Corrales.

El menor de 14 años quedó en manos de la autoridad competente:

Aunque era cercano a la víctima, el menor de 14 años fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Mientras, avanza la investigación para determinar cómo ocurrió el hecho, de qué manera fue accionada el arma y por qué ambos menores lograron acceder a ella. El médico psiquiatra y psicoterapeuta experto en el trabajo con adolescentes, Guillermo Dager, Guillermo Dager, indicó en diálogo con Noticias RCN:

“Esto es cada vez más común de lo que creemos. Se piensa que los adolescentes, jóvenes de 14 y 15 años, son conscientes de lo que hacen, miden el peligro y las consecuencias de sus actos, pero eso no es cierto. La neurociencia ha demostrado que el lóbulo prefrontal, que es donde está el control, donde se miedo el peligro, se desarrolla sobre los 25 años”.

Además, advirtió que “las redes llegaron para quedarse y los padres no pueden ser ajenos a esta realidad. Al contrario, lo que debemos hacer es acercarnos, conocer el mundo de nuestros hijos, el mundo de las redes, para poder guiarlos, porque no podemos evitar que ingresen, pero podemos orientarlos y poner límites".

La comunicación es necesaria para "conocerlos, porque dejan de escucharnos y escuchan a los amigos. Se alejan porque necesitan forjar su personalidad, pero tenemos que ir a su mundo y desde ahí trabajar”.