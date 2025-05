Exdiputado ucraniano afín a Rusia fue asesinado en España: ¿De quién se trató?

Un exdiputado originario de Ucrania y cercano a Rusia, murió acribillado. El hecho ocurrió en Madrid.

Este hombre fue identificado como Andrii Portnov y ejerció como jefe adjunto de la administración presidencial durante el mandato Viktor Yanukovich. Además, fue sancionado por corrupción en Estados Unidos.

¿Quién era Andrii Portnov?

El Departamento del Tesoro lo sancionó en diciembre de 2021 por tener “profundas conexiones con el aparato judicial y los cuerpos de seguridad de Ucrania a través del soborno”.

Por lo tanto, las autoridades norteamericanas lo acusaron de utilizar su influencia para comprar a los tribunales ucranianos e influir en las decisiones.

“Portnov tomó medidas para controlar el poder judicial ucraniano, influir en la legislación correspondiente, tratar de colocar a funcionarios leales en altos cargos dentro del sistema judicial y comprar decisiones judiciales”, expuso el Departamento del Tesoro.

Una fuente policial le dijo a AFP que Portnov recibió varios disparos mientras se subía a un vehículo Mercedes de color negro. Al parecer, tuvo heridas fulminantes en la cabeza y espalda. La prensa española señaló que la víctima acababa de dejar a sus hijos en la escuela.

“He escuchado unos 6-7 disparos. Me he asomado y no he visto nada, pero a los minutos he escuchado a una chica gritar y luego como un pitido muy prolongado de un coche”, esto le contó una testigo a la cadena Telecinco.

Las huidas de Portnov

Portnov fue disputado a inicios del siglo XXI antes de llegar al alto cargo del Gobierno. Cabe recordar que en 2014, Yanukovich huyó a Rusia tras una represión violenta durante las manifestaciones proeuropeas conocidas como la ‘Revolución de Maidán’.

RELACIONADO Putin no asistirá a negociaciones en Estambul entre Rusia y Ucrania

Tras su huida y con el riesgo de ser arrestado o asesinado, el exdiputado escapó también a Rusia, aunque residió por un tiempo en Austria. Con la elección de Volodímir Zelenski en 2019, retornó a Ucrania.

Sin embargo, con la invasión rusa iniciada hace tres años, Portnov pudo huir nuevamente de su país de origen.