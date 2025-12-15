La policía investiga la muerte de Rob Reiner y su esposa como un aparente homicidio

La policía de Los Ángeles abrió una investigación por el aparente homicidio del actor y cineasta de Hollywood Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner, hallados muertos en su mansión con heridas de arma blanca, según informaron medios estadounidenses el domingo.

Aunque el Departamento de Policía de Los Ángeles no confirmó oficialmente la identidad de las víctimas, sí señaló que detectives de homicidios fueron enviados a la residencia de los Reiner. “De momento no hay más detalles disponibles y continúa la investigación (…) de un aparente homicidio”, indicó la institución en redes sociales.

El subjefe Alan Hamilton agregó que “nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso”, aunque precisó que intentarán conversar con los miembros de la familia. La CNN reportó que un portavoz de los Reiner confirmó el fallecimiento.

RELACIONADO Valentina Ferrer y su hijo sorprendieron a J Balvin en El Campín y desataron un momento inolvidable

Oleada de condolencias de líderes políticos

El gobernador de California, Gavin Newsom, el expresidente Barack Obama y la exvicepresidenta Kamala Harris expresaron su pesar por la muerte del director de “Cuestión de honor” y “Cuando Harry conoció a Sally”.

“Rob será recordado por su notable filmografía y por su extraordinaria contribución a la humanidad”, escribió Newsom en X, asegurando que tenía “el corazón roto por la trágica pérdida”. Harris destacó que el trabajo del cineasta “impactó en generaciones de estadounidenses” y reflejaba su compromiso con la democracia.

Obama, por su parte, subrayó que “bajo todas las historias que produjo [Reiner], había una profunda creencia en la bondad de las personas”. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también lamentó la pérdida y recordó al director como un artista y activista comprometido.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó a NBC que un hombre y una mujer, de aproximadamente 78 y 68 años, fueron encontrados sin vida en el domicilio.

Trayectoria y compromiso social

Reiner alcanzó la fama en la década de 1970 como actor en la serie cómica “All in the Family”, donde interpretó al torpe yerno Michael “Meathead” Stivic. En 1984 debutó como director con “This is Spinal Tap”, y en 1989 consolidó su prestigio con la comedia romántica “Cuando Harry conoció a Sally”, protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan.

Además de su carrera cinematográfica, Reiner se destacó por su activismo social. Defendió el matrimonio igualitario y promovió la creación del programa First 5 en California, destinado al desarrollo infantil financiado con impuestos al tabaco.