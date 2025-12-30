CANAL RCN
Colombia

Fiscalía imputa nuevos cargos a ‘Chipi’, implicado en el asesinato de Miguel Uribe

De acuerdo con la investigación, alias Chipi sería el cabecilla de una estructura delincuencial dedicada a homicidios selectivos, al microtráfico y a otras actividades ilegales en la capital.

Foto: Fiscalía

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
11:40 a. m.
La Fiscalía General de la Nación formuló nuevos cargos contra Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias Chipi, quien es señalado de haber participado en la planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

Imputan nuevos cargos contra sujeto implicado en el asesinato de Miguel Uribe

De acuerdo con la investigación, Arteaga Hernández sería el cabecilla de una estructura delincuencial dedicada a homicidios selectivos, al microtráfico y a otras actividades ilegales en la capital.

En ese contexto, las autoridades sostienen que habría ordenado el asesinato de un hombre el 15 de junio de 2024, en medio de una confrontación con otras organizaciones criminales por el control de la venta de estupefacientes al menudeo en el occidente de la ciudad.

Las pruebas recopiladas por la Fiscalía indican que el presunto articulador del crimen habría contactado telefónicamente a un individuo para encargarle el homicidio, ofreciéndole una suma de cuatro millones de pesos.

Posteriormente, ambos se habrían reunido en un billar, donde alias ‘Chipi’ entregó parte del dinero como anticipo y proporcionó información clave sobre la víctima, incluida una imagen para su identificación.

Según el ente acusador, el día del asesinato el procesado habría localizado previamente a la víctima en un establecimiento comercial y citado al presunto sicario en las inmediaciones del lugar.

En ese encuentro, realizado dentro de un vehículo, le habría entregado un arma de fuego. El homicidio se consumó horas más tarde, en la madrugada, en vía pública del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá.

Implicado en el asesinato de Miguel Uribe enfrenta delitos de narcomenudeo

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a Arteaga Hernández los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Ninguno de los cargos fue aceptado.

Alias Chipi permanece actualmente recluido en un centro carcelario, donde cumple medida de aseguramiento por su presunta responsabilidad en el atentado que derivó en la muerte del senador Miguel Uribe Turbay.

