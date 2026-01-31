CANAL RCN
Internacional

Así es el tren comercial más rápido del mundo: no tiene ruedas, usa levitación magnética

El Maglev de Shanghái y la tecnología que permite viajar a más de 400 km/h sin contacto con los rieles.

Maglev de Shangai
FOTO: Captura de pantalla - Lucas Starkenburg en YT

Noticias RCN

enero 31 de 2026
07:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El tren comercial más rápido del mundo es el Maglev de Shanghái, un sistema ferroviario basado en levitación magnética que prescinde de ruedas tradicionales y elimina el contacto físico entre el tren y la vía. Este modelo representa uno de los desarrollos más avanzados del transporte terrestre moderno y es citado con frecuencia como referencia global en tecnología ferroviaria de alta velocidad.

Así es el peligroso tren que atraviesa el Sáhara: personas se transportan sobre vagones abiertos
RELACIONADO

Así es el peligroso tren que atraviesa el Sáhara: personas se transportan sobre vagones abiertos

Inaugurado en 2004, el Maglev de Shanghái conecta el Aeropuerto Internacional de Pudong con la zona urbana de la ciudad en un trayecto de aproximadamente 30 kilómetros, que puede completarse en alrededor de siete minutos. Durante su operación regular, alcanza velocidades cercanas a los 430 km/h, lo que lo posiciona como un caso único dentro del transporte comercial de pasajeros.

Qué es el Maglev de Shanghái y cómo funciona la levitación magnética

El término Maglev proviene de 'magnetic levitation' y describe un sistema en el que el tren flota sobre la vía gracias a campos electromagnéticos. En el caso del Maglev de Shanghái, potentes electroimanes instalados tanto en el tren como en la infraestructura generan fuerzas de atracción y repulsión que elevan el vehículo unos milímetros, manteniéndolo estable y guiado sin fricción mecánica.

A diferencia de los trenes de alta velocidad convencionales, que dependen del contacto entre ruedas y rieles, el Maglev se impulsa mediante un motor lineal integrado en la vía, que actúa como un estator a lo largo del recorrido. Este principio permite una aceleración progresiva, un desplazamiento más suave y una reducción significativa del desgaste de los componentes físicos.

La ausencia de fricción directa es uno de los factores clave que explican por qué este tipo de tren puede alcanzar velocidades tan elevadas en operación comercial, manteniendo altos estándares de estabilidad y control.

Velocidad, operación comercial e impacto tecnológico

En servicio regular, el Maglev de Shanghái es reconocido por operar a una velocidad máxima cercana a los 431 km/h, una cifra que lo sitúa por encima de cualquier otro tren comercial en funcionamiento continuo. Esta velocidad no corresponde a pruebas experimentales, sino a trayectos reales con pasajeros.

Su desarrollo se basó en tecnología alemana del proyecto Transrapid, posteriormente adaptada y operada por China como parte de su estrategia de innovación en transporte.

Aunque su implementación a gran escala enfrenta desafíos económicos y de infraestructura, el Maglev de Shanghái sigue siendo una referencia obligada cuando se habla de trenes sin ruedas, alta velocidad comercial y futuro del transporte ferroviario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Encargada de negocios de los Estados Unidos llega a Venezuela para liderar el relanzamiento de las relaciones entre ambos países

Venezuela

Expectativa entre los venezolanos tras anuncio del proyecto de ley de amnistía general para presos políticos

Jeffrey Epstein

Trump, Gates, Musk y el expríncipe Andrés: todos son mencionados en los nuevos documentos revelados del caso Epstein

Otras Noticias

Atlético Nacional

VIDEO: este fue el insólito GOL con el que Inter Miami le ganó a Atlético Nacional en el cierre del partido

En el primer minuto de adición, Atlético Nacional se fue abajo en el marcador con un autogol.

Inseguridad en Bogotá

Bogotá: muchas capturas, pocas condenas y un déficit de 7.000 policías

Las cifras oficiales muestran por qué la inseguridad no cede en la capital: miles de detenciones, mínima judicialización efectiva y nuevas dinámicas del delito.

La casa de los famosos

¡Se protagonizaron los PRIMEROS besos en La Casa de los Famosos Colombia! ¿Entre quiénes fueron?

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador HOY 31 de enero de 2026

Medio ambiente

¿Microplásticos en el cuerpo humano? Ahora podrán detectarse con mayor precisión