Davivienda vende casas y apartamentos en remate desde $70 millones en Colombia

En medio del alto costo de la vivienda en Colombia, los remates inmobiliarios se han convertido en una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan comprar casa o apartamento a precios más bajos.

Una de las entidades que ofrece este tipo de oportunidades es Davivienda, que cuenta con una plataforma digital donde publica inmuebles disponibles en distintas regiones del país.

A través de su portal “Bienes al alcance de todos”, los usuarios pueden encontrar propiedades desde valores realmente llamativos.

De hecho, en la más reciente actualización del banco se evidencian viviendas desde los $70 millones, lo que ha despertado el interés de quienes buscan invertir o adquirir su primera casa.

Casas y apartamentos desde $70 millones con Davivienda

Dentro del listado disponible, aparecen opciones económicas en varias zonas del país. Por ejemplo, en San Cayetano, Norte de Santander, hay inmuebles desde $70.000.000, mientras que en municipios como Saravena y Tame, en Arauca, los precios rondan entre $71.000.000 y $72.000.000.

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También hay alternativas en lugares como Granada, Meta, desde $113 millones, y Flandes, Tolima, desde $133 millones. En Aguachica, Cesar, se pueden encontrar viviendas cercanas a los $144 millones, con áreas que superan los 100 metros cuadrados.

Para quienes buscan propiedades más amplias o en zonas turísticas, el portafolio incluye opciones en Cali, Melgar y Ricaurte, con precios que superan los $700 millones, lo que muestra la diversidad de oferta en este tipo de remates.

Así puede acceder a los remates de vivienda de Davivienda

El proceso para consultar estos inmuebles es completamente digital. Los interesados deben ingresar a la plataforma “Bienes al alcance de todos” de Davivienda, donde pueden filtrar por tipo de vivienda, ubicación o precio.

Una vez dentro, el usuario puede ordenar los resultados de menor a mayor valor, seleccionar el inmueble de su interés y revisar sus características. Posteriormente, puede dar clic en “quiero que me llamen” para recibir asesoría o incluso realizar una oferta directa.

Este tipo de alternativas, similares a las que también ofrece la DIAN en sus remates, permiten acceder a vivienda a menor costo, aunque es clave revisar bien la información de cada propiedad antes de tomar una decisión.