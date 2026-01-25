Así es el peligroso tren que atraviesa el Sáhara: personas se transportan sobre vagones abiertos

El tren del Sáhara es el nombre con el que se conoce popularmente al tren de minerales de Mauritania, una infraestructura ferroviaria de carga que atraviesa el desierto del Sáhara y que destaca por su longitud, su recorrido y las condiciones extremas en las que opera.

Este tren cumple una función clave en la economía del país africano y, al mismo tiempo, se ha convertido en un caso recurrente cuando se habla de trenes más largos del mundo, transporte en el desierto y logística minera en África.

Qué es el tren del Sáhara y cómo funciona

El tren del Sáhara es operado por la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), la empresa estatal encargada de la explotación de hierro en Mauritania. Su función principal es transportar mineral de hierro desde las minas de Zouérat hasta el puerto de Nuadibú, ubicado en la costa atlántica.

El recorrido del tren alcanza aproximadamente 700 kilómetros, atravesando zonas desérticas con temperaturas extremas y baja densidad poblacional. En términos de escala, el convoy puede superar los 2,5 kilómetros de longitud, lo que lo posiciona entre los trenes de carga más largos del planeta.

Los pasajeros informales en el tren de Mauritania

Uno de los aspectos más llamativos del tren del Sáhara es el uso de pasajes informales por parte de personas que se suben directamente a los vagones abiertos de mineral, pese a tratarse de un tren de carga y no de un servicio regular de pasajeros. Esta práctica se da principalmente entre habitantes locales y algunos viajeros, y está vinculada a la escasez de alternativas de transporte en las regiones desérticas que atraviesa el convoy.

Quienes realizan estos trayectos lo hacen sin asientos, sin protección y expuestos al entorno, viajando sobre toneladas de hierro a lo largo de cientos de kilómetros. El desplazamiento ocurre bajo condiciones climáticas extremas, con calor intenso, viento constante y presencia de arena propia del desierto del Sáhara.

Este tipo de viaje no forma parte de un sistema oficial de venta de boletos, sino que responde a una dinámica social y logística que se ha consolidado con el tiempo alrededor del tren.