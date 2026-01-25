CANAL RCN
Internacional

Así es el peligroso tren que atraviesa el Sáhara: personas se transportan sobre vagones abiertos

El tren de minerales de Mauritania que cruza el desierto del Sáhara y se convirtió en un referente global.

Tren del sahara
FOTO: AFP

Noticias RCN

enero 25 de 2026
07:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El tren del Sáhara es el nombre con el que se conoce popularmente al tren de minerales de Mauritania, una infraestructura ferroviaria de carga que atraviesa el desierto del Sáhara y que destaca por su longitud, su recorrido y las condiciones extremas en las que opera.

¿Qué está pasando con los trenes en España?: dos accidentes mortales ocurrieron en 48 horas
RELACIONADO

¿Qué está pasando con los trenes en España?: dos accidentes mortales ocurrieron en 48 horas

Este tren cumple una función clave en la economía del país africano y, al mismo tiempo, se ha convertido en un caso recurrente cuando se habla de trenes más largos del mundo, transporte en el desierto y logística minera en África.

Qué es el tren del Sáhara y cómo funciona

El tren del Sáhara es operado por la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), la empresa estatal encargada de la explotación de hierro en Mauritania. Su función principal es transportar mineral de hierro desde las minas de Zouérat hasta el puerto de Nuadibú, ubicado en la costa atlántica.

El recorrido del tren alcanza aproximadamente 700 kilómetros, atravesando zonas desérticas con temperaturas extremas y baja densidad poblacional. En términos de escala, el convoy puede superar los 2,5 kilómetros de longitud, lo que lo posiciona entre los trenes de carga más largos del planeta.

Los pasajeros informales en el tren de Mauritania

Uno de los aspectos más llamativos del tren del Sáhara es el uso de pasajes informales por parte de personas que se suben directamente a los vagones abiertos de mineral, pese a tratarse de un tren de carga y no de un servicio regular de pasajeros. Esta práctica se da principalmente entre habitantes locales y algunos viajeros, y está vinculada a la escasez de alternativas de transporte en las regiones desérticas que atraviesa el convoy.

Aparatoso accidente de dos trenes en España deja 21 muertos: imágenes son estremecedoras
RELACIONADO

Aparatoso accidente de dos trenes en España deja 21 muertos: imágenes son estremecedoras

Quienes realizan estos trayectos lo hacen sin asientos, sin protección y expuestos al entorno, viajando sobre toneladas de hierro a lo largo de cientos de kilómetros. El desplazamiento ocurre bajo condiciones climáticas extremas, con calor intenso, viento constante y presencia de arena propia del desierto del Sáhara.

Este tipo de viaje no forma parte de un sistema oficial de venta de boletos, sino que responde a una dinámica social y logística que se ha consolidado con el tiempo alrededor del tren.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Esto fue lo que pasó con la niña ecuatoriana de dos años detenida por ICE en Texas

Estados Unidos

El Pentágono redefine prioridades en su Estrategia de Defensa Nacional 2026

Estados Unidos

Un hombre murió tras ser baleada por agentes federales en Minneapolis, EE.UU.

Otras Noticias

Educación

La sauna, la sartén y la sazón ¿Por qué se escriben de esta manera?

Existe un método para determinar, en dos sencillos pasos, cuál es el género de una palabra en español.

Cuidado personal

Qué es la regla del '9 a 9' y por qué expertos la asocian con un mejor sueño

La regla del '9 a 9': el hábito nocturno que podría ayudar a mejorar el descanso del cuerpo. ¿En qué consiste?

Bogotá

Anuncian cambios para la ciclovía en Bogotá: esto debe tener en cuenta a la hora de salir

América de Cali

América venció con lo justo a Chicó e inició con paso perfecto la Liga BetPlay 2026-I

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 24 de enero de 2026: conoce el premio mayor