Así fue como EE.UU. hundió un buque iraní: no se veía algo así desde la Segunda Guerra Mundial

Un submarino de Estados Unidos hundió un buque de guerra de Irán frente a las costas de Sri Lanka, en el océano Índico, según confirmó el Pentágono. El hecho, calificado como inédito desde la Segunda Guerra Mundial por autoridades estadounidenses, ocurrió en el quinto día de una guerra en Oriente Medio.

De acuerdo con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, el submarino torpedeó y hundió la embarcación iraní en aguas estratégicas del Índico. Las autoridades de Sri Lanka informaron que recuperaron los cuerpos de 87 marineros iraníes.

En paralelo, Irán lanzó ataques contra posiciones opositoras en el Kurdistán iraquí y disparó un misil que fue interceptado por la OTAN cuando se dirigía hacia Turquía. Un funcionario turco indicó que el blanco probable era una base militar en Chipre, alcanzada previamente esta semana. Además, el ejército iraní advirtió que podría atacar embajadas israelíes en el mundo si se golpea su misión diplomática en Líbano.

Impacto regional: estrecho de Ormuz, petróleo y crisis humanitaria

La tensión en el estratégico estrecho de Ormuz, paso por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado mundial, ha elevado la volatilidad energética. Los Guardianes de la Revolución aseguraron que la vía está “bajo control total” de la marina iraní. Según la firma de análisis Kpler, el tráfico de petroleros cayó un 90% en una semana, reflejando el impacto directo del conflicto en los mercados globales de hidrocarburos.

Aunque los precios del petróleo y el gas se dispararon en los primeros días tras los ataques contra Israel y posiciones estadounidenses en el Golfo, las cotizaciones mostraron señales de estabilización este miércoles. Analistas energéticos advierten que cualquier interrupción prolongada en Ormuz podría desencadenar nuevas alzas y afectar el suministro mundial.

En el plano humanitario, la guerra ha provocado desplazamientos masivos. La agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, informó que cerca de 100.000 personas abandonaron Teherán en los dos días posteriores a los ataques. Testimonios recogidos en la capital iraní describen noches de miedo ante bombardeos constantes y daños por ondas expansivas.

La agencia oficial iraní IRNA reportó 1.045 muertos —entre civiles y militares— desde el inicio de la ofensiva, aunque la cifra no ha podido ser verificada de manera independiente. Mientras tanto, las autoridades iraníes gestionan la sucesión del líder supremo, Alí Jamenei, fallecido al comienzo de la ofensiva.