Murió reconocido actor tras una herida de bala: las autoridades están investigando

La noticia fue confirmada por el prestigioso teatro al que estaba vinculado el actor.

marzo 04 de 2026
04:31 p. m.
En Estados Unidos hay un profundo luto debido a que murió un joven actor que se estaba comenzando a destacar en el teatro musical.

Se trata de Jarod Rhodes, que era oriundo de Belleville, Illinois, y tenía tan solo 15 años.

Este actor pertenecía al reconocido teatro The Muny e interpretó personajes en musicales de 'The Little Mermaid', 'Come From Away' y 'Frozen', de Disney.

De acuerdo con lo que han reportado las autoridades, Jarod Rhodes falleció tras quedar herido tras un disparo con un arma de fuego.

Esto es lo que se sabe de la muerte de Illinois, el joven actor de Estados Unidos

La Policía de Illinois, Estados Unidos, informó en un comunicado que el actor Jarod Rhodes murió el pasado 27 de febrero de 2026.

Ellos llegaron al garaje de su casa después de que recibieron la alerta de que había una persona con una herida de bala, pero, a pesar de sus esfuerzos por salvarlo, el joven se quedó sin signos vitales al poco tiempo.

Según las autoridades, todo parece indicar que el disparo no se realizó con intención y, en consecuencia, aún no se han perfilado sospechosos.

No obstante, las investigaciones aún siguen en curso para esclarecer lo sucedido.

Este fue el mensaje del teatro The Muny tras la muerte del actor Jarod Rhodes

El teatro The Muny, mediante un mensaje en redes sociales, resaltó el talento del actor Jarod Rhodes y envió unas sentidas condolencias para sus familiares.

"Lamentamos profundamente el reciente fallecimiento de Jarod Rhodes. Él se unió a Muny Kids en 2024 y actuó en 'Los Miserables', 'La Sirenita', de Disney, 'Come From Away' y 'Frozen', de Disney", se comenzó planteando.

"Su familia Muny extrañará mucho a Jarod y honraremos su legado durante la próxima temporada, celebrando la alegría y la luz que trajo a nuestro escenario", se concluyó.

