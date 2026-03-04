CANAL RCN
América vs. Bucaramanga, fase previa Copa Sudamericana: hora y canal para ver en vivo

América de Cali y Atlético Bucaramanga se ven cara a cara en la fase previa de la Copa Sudamericana.

América
Foto: @AmericadeCali

marzo 04 de 2026
04:09 p. m.
La emoción del fútbol continental se traslada este jueves 5 de marzo a la ciudad de Cali, donde América recibirá a Atlético Bucaramanga en el estadio Olímpico Pascual Guerrero por la fase previa de la Copa Sudamericana. El compromiso, que se disputará a partido único, definirá cuál de los dos equipos avanzará a la fase de grupos del certamen internacional, uno de los grandes objetivos del semestre para ambas instituciones.

El conjunto escarlata tendrá la ventaja de actuar en condición de local y contará con un respaldo masivo en las tribunas. Más de 20.000 aficionados ya aseguraron su entrada para acompañar al equipo en una noche que promete intensidad y alta tensión competitiva. El ambiente en el Pascual Guerrero se perfila como uno de los factores determinantes en un duelo donde no hay margen de error.

América quiere imponer su localía

Bajo la dirección técnica de David González, el cuadro caleño ha trabajado en consolidar una idea de juego basada en el orden táctico y la presión alta. La clasificación a la fase de grupos no solo representa prestigio deportivo, sino también un impulso anímico y económico para el proyecto deportivo de la temporada.

El entrenador sabe que en este tipo de compromisos el manejo emocional es clave. Al ser un encuentro único, cualquier desconcentración puede resultar definitiva. Por eso, América buscará asumir el protagonismo desde el inicio, aprovechando el impulso de su gente y la familiaridad con el terreno de juego.

Bucaramanga, con experiencia en el banco

Del otro lado estará Atlético Bucaramanga, dirigido por Leonel Álvarez, un técnico con amplio recorrido y experiencia en este tipo de escenarios. El equipo santandereano llega con la ilusión intacta y con la convicción de que puede dar el golpe en condición de visitante.

Álvarez ha insistido en la importancia del orden defensivo y la efectividad en los momentos clave. La estrategia podría pasar por un bloque compacto y transiciones rápidas que sorprendan a la defensa local. El premio es grande: un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y la posibilidad de competir internacionalmente durante varios meses.

El partido comenzará a las 7:30 p.m. y contará con transmisión para todo el país a través de DirecTV 610 – Dsports. Todo está servido para una noche vibrante en Cali, donde América y Bucaramanga disputarán mucho más que un simple partido: estará en juego la continuidad en el escenario continental.

